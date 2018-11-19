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Театр у вигляді китайської кулі-головоломки: візуалізація майбутньої будівлі

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Куполоподібна будівля театру - фото 1
Куполоподібна будівля театру / dezeen

Архітектурне агентство Steven Chilton Architects розробило концепт куполоподібної будівлі театру, що нагадує складну різьблену китайську іграшку.

Кулі-головоломки виточують з одного шматка нефриту або слонової кістки таким чином, щоб виходило кілька сфер, поміщених одна в іншу. Їх потрібно обертати, щоб поєднати отвори на кожній зі сфер.

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Стіни театру планують звести з армованого залізобетону і зміцнити сталевим каркасом. Частина "різьблення" на зовнішніх панелях стане додатковим джерелом освітлення вестибюля.

У театрі на дві тисячі глядацьких місць будуть показувати постійне шоу, яке ґрунтується на національній культурі.

Візуалізація ефектного театру - фото 289731
Візуалізація ефектного театру
Візуалізація ефектного театру - фото 289732
Візуалізація ефектного театру
Візуалізація ефектного театру - фото 289733
Візуалізація ефектного театру
Візуалізація ефектного театру - фото 289735
Візуалізація ефектного театру
Візуалізація ефектного театру - фото 289734
Візуалізація ефектного театру

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Джерело: dezeen
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