Викрадений 30 років тому Ferrari випадково знайшли аквалангісти: фотофакт

В одному з каналів столиці Нідерландів Амстердамі аквалангісти виявили автомобіль Ferrari Mondial 1987 року випуску. Авто виявилося викраденим 30 років тому. Поліцейським, щоб дістати з дна спорткар, довелося звертатися до Міністерства оборони, що має необхідною технікою.

Правоохоронці пробили VIN-номера авто і встановили, що Ferrari був викрадений 30 років тому. Справу вже закрили, а страхова компанія виплатила власнику збитків. Зрозуміло, що в транспортному засобі, що пролежав 30 років на дні, не залишилося ніяких доказів, тому нову справу не порушували заново.

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Відзначається, що амстердамці, зацікавившись незвичайною знахідкою, запропонували Ferrari Mondial не відправляти на металобрухт, а занурити в акваріум у місцевому зоопарку Артіс як декорацію.

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