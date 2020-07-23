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Дослідники розвінчали популярний стереотип про позашляховики

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Дослідники розвінчали популярний стереотип про позашляховики - фото 1

Позашляховики, які багато хто асоціює з "міськими бронемашинами", все менше відрізняються від інших автомобілів за розмірами. Такі дані представлені у дослідженні німецького інституту Center Automotive Research.

Нинішні позашляховики у середньому на 4 сантиметри ширші, на 3 сантиметри довші і на 159 кг важчі за автомобілі інших класів. Тоді як кілька років тому різниця у габаритах могла обчислюватися десятками сантиметрів, а в спорядженій масі – сотнями кілограмів.

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Все більше позашляховиків з'являються в класах малих і компактних автомобілів, відзначають автори дослідження.

Дослідники розвінчали популярний стереотип про позашляховики - фото 417163

А громадська дискусія про небезпеку так званих "міських броньовиків" обумовлена ​​розмірами флагманських моделей позашляховиків, ширина яких наближається до двох метрів, а довжина перевалює за п'ять.

Виробники преміум-автомобілів випускають подібні моделі перш за все для ринків США і Китаю.

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Джерело: dw
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