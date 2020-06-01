На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Викрадена принцеса: Руслан і Людмила – дивитись онлайн український мультфільм
-
- 79
У мережі опублікували один з найпопулярніших українських мультфільмів – "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила". І хоча прем'єра стрічки відбулася ще в березні 2018 року, вона не втратила актуальності й досі. Дивіться!
Український 3D-анімаційний фільм був створений режисером Олегом Маламужем. В основі мультика – казка російського поета Олександра Пушкіна "Руслан і Людмила".
Це цікаво: Фільм Гуцулка Ксеня виклали в мережу
Фентезі показує історію мандрівного артиста Руслана, який рятує викрадену злим чарівником Чорномором принцесу Мілу. Головних героїв озвучили Надя Дорофєєва та Позитив. Свій голос персонажам також подарували: Сергій Притула (Нестор Печерський), Юрій Горбунов (Кіт Учений), Олег "Фагот" Михайлюта (чарівник Фін), актор Микола Боклан (київський князь Володимир), телеведуча Маша Єфросиніна (кохана чарівника Наїна) та інші зірки.
Дивитись онлайн український мультфільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила":
Читайте також: ТОП-4 серіали про майбутнє, які варто подивитись
- 01 червня
-
21:48Було у кожного: дві найпоширеніші помилки у стосунках
-
21:20Як покращити зір без окулярів: перевірені методи
-
21:002 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Єлизавета ІІ вийшла на кінну прогулянку вперше з початку карантину
-
20:16Аніта Луценко показала, як правильно присідати
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:00Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві
-
19:50Названі найнадійніші автомобілі 2020 року
-
19:41Це відео з коргі в басейні зробить ваш день
-
19:20Ці продукти полегшують прояв алергії
-
19:13Іспанці попередили курців про небезпеку антисептиків
-
18:52Памела Андерсон зізналася, що все ще носить купальник з Рятувальників Малібу
-
18:44Чому важливо їсти броколі регулярно
-
18:35Де розташовані камери фотовідеофіксації порушень ПДР: адреси та карта
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:25Боєць UFC показала обличчя після 45 пропущених ударів
-
18:13Барбі на карантині: з'явилась колекція реалістичних іграшок
-
18:00Гороскоп на 2 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Вчені: епідемія COVID-19 в Україні згасає
-
17:44Як день тижня, у який ви народились, визначає ваш характер
-
17:27Samsung розробляє смартфон, який можна зігнути у "вісімку"
-
17:21Викрадена принцеса: Руслан і Людмила – дивитись онлайн український мультфільм
-
17:11Модель Voctoria's Secret роздяглась перед фанами (фото 18+)
-
16:51Як виглядає і смакує найдивовижніше морозиво у світі
-
16:42Це ефектне фото для шпалер "ламає" телефони Android
- 01 червня
-
21:48Було у кожного: дві найпоширеніші помилки у стосунках
-
20:00Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві
-
18:35Де розташовані камери фотовідеофіксації порушень ПДР: адреси та карта
-
17:21Викрадена принцеса: Руслан і Людмила – дивитись онлайн український мультфільм
-
10:46Послаблення карантину з 1 червня: які обмеження зняли в Україні
-
09:21Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 1 червня
-
07:14Дієтолог розповіла про 7 поширених помилок під час схуднення
- 31 травня
-
21:54Чому жінки симулюють оргазм: науковці відповіли на питання, яке турбує мільйони чоловіків
-
20:00Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії
-
16:20Дівчина тижня: гаряча стриптизерка та порноактриса Ельза Джин, яка зводить з розуму (18+)
-
13:00Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
-
11:00Всесвітній день блондинок: ТОП-5 найкращих фільмів про білявок
-
08:14Погода в Україні 31 травня: прогноз на останній день весни
- 30 травня
-
21:23Як відреагував Макс? Переможниця Холостяка оголила пишний бюст у мережі (18+)
-
19:23Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня
-
08:13Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався
- 29 травня
-
20:22Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
18:00У яких випадках страхова має право відмовитись оплачувати ремонт автомобіля
-
16:07Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
-
14:32Якою буде погода на вихідні в Україні: прогноз на 30 та 31 травня
-
13:06Як ухвалювати рішення та зачаровувати в бізнесі: 5 книг з реальними кейсами
-
09:46Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 29 травня