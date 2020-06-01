Викрадена принцеса: Руслан і Людмила – дивитись онлайн український мультфільм

У мережі опублікували один з найпопулярніших українських мультфільмів – "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила". І хоча прем'єра стрічки відбулася ще в березні 2018 року, вона не втратила актуальності й досі. Дивіться!

Український 3D-анімаційний фільм був створений режисером Олегом Маламужем. В основі мультика – казка російського поета Олександра Пушкіна "Руслан і Людмила".

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Фентезі показує історію мандрівного артиста Руслана, який рятує викрадену злим чарівником Чорномором принцесу Мілу. Головних героїв озвучили Надя Дорофєєва та Позитив. Свій голос персонажам також подарували: Сергій Притула (Нестор Печерський), Юрій Горбунов (Кіт Учений), Олег "Фагот" Михайлюта (чарівник Фін), актор Микола Боклан (київський князь Володимир), телеведуча Маша Єфросиніна (кохана чарівника Наїна) та інші зірки.

Дивитись онлайн український мультфільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила":

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