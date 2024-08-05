88-річний чоловік, який пішки вийшов з окупованого Очеретиного, оселився на Франківщині

На Івано-Франківщину з Дніпра переїхав 88-річний Іван Якович. Він став відомим, коли пішки вийшов з окупованого росіянами селища Очеретине Покровського району на Донеччині.

Про це написала на своїй Facebook-сторінці голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

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На весні історія дідуся сколихнула всю мережу. Адже у свої 88 років Іван Якович йшов всю ніч, потрапив під обстріл, аби вийти з окупації. Там московити забрали у нього український паспорт і хотіли видати свій. Його зустріли волонтери та надали всю необхідну допомогу.

Усю ніч пан Іван ішов до якого-небудь переїзду. Оскільки були обстріли, то він був змушений їх перечекати. А потім пішов далі. Волонтери зустріли дідуся на підконтрольній Україні території та допомогли дістатися до Покровська, – цитує голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна Світлана Онищук.

Сьогодні чоловік проходить реабілітацію, відновлюючись після пережитого на Прикарпатті в одному із закладів соціального захисту, де для нього створено усі належні умови для проживання, передбачено якісне харчування. Іван Якович часто зазначав, що хотів дуже переїхати на Франківщину.

Але весь час казав, що дуже хоче переїхати на Франківщину. Днями Івана Яковича прийняли на Прикарпатті та влаштували в одному із закладів соціального захисту, де для нього створені всі належні умови для проживання, передбачене якісне харчування. Тепер Іван Якович проходить реабілітацію, щоби відновитися після пережитого, – повідомила Світлана Онищук.

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