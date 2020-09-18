Використана розмальовка та мішок добрив: у мережі назвали найбезглуздіші подарунки

Користувачі мережі назвали найгірші подарунки, які їм дарували на день народження. Презенти юзери описали в блозі Reddit у коментарях до тематичного посту.

Так, за словами користувача під ніком frenchfreer, ще будучи дитиною, він отримав в подарунок від батька татуювання зі своїм знаком зодіаку. Причому зображення батько набив на своїх грудях. Батько був у захваті від подарунка і вважав його "чудовим презентом".

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Своєю чергою користувач WonderWeeble поскаржився на те, що отримав на 12-річчя машинку для видалення катишків.

А за спогадами mikeardigan, дідусь і бабуся робили їм з братом один і той же подарунок протягом близько 10 років. Це був набір з трьох плоскогубців. "У нас в підсумку назбиралося їх 60 штук. Не знаю, звідки ще вони їх брали, може, закупили цілу коробку плоскогубців", –зауважив автор коментаря.

Revenge_of_the_Khaki розповів, що отримав в подарунок тканину, з якої автор ідеї сюрпризу обіцяв зшити піжаму, однак піжами він так і не дочекався.

Vyper28 повідомив, що старші родичі завжди були вкрай економні при виборі подарунка на його день народження: "Один раз я отримав вже використану розмальовку, куплену на розпродажі у когось з сусідів. Вона була практично повністю зафарбована". Користувачеві у цей час було 18 років, проте бабуся і дідусь вважали презент доречним, оскільки він збирався вчитися на аніматора.

JPO_5x5 у вісім років отримав в подарунок від тітки мішок добрив. Приводом послужило його захоплення посадкою квітів у саду з матір'ю. "Я розкрив подарунок і побачив упаковку, ніби від морозива. Тільки відкривши її, я усвідомив, що всередині", – згадав свої враження коментатор.

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