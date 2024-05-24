Виконавиця SOWA переспівала українською пісню Джамали

Співачка SOWA відома участю у Нацвідборі Євробачення 2022-23 років та дуетом з гуртом Скрябін і Melovin переспівала пісню Джамали українською мовою. Користувачам Instagram дуже сподобалось таке звучання.

Молода українська виконавиця SOWA вразила підписників новим виконанням пісні Джамали. Ролик вона розмістила у Instagram.

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За словами зірки, вона давно слухала пісню "Обещание", це була її улюблена композиція з репертуару Джамали. Проте через те, що вона російською, після повномасштабного вторгнення артистка перестала її слухати.

Згодом до мене прийшла думка, що якби не відмовлятись від улюбленої пісні й перекласти її українською? І знаєте, пісня українською набула ще більшої глибини, – розповіла SOWA.

"Ти повернешся, обіцяй…" текст з пісні "Обіцяй" несе в собі важливий сенс для українок. Які під час війни, чекають на повернення захисників з фронту, і ця розлука є дуже болісною.

До речі, ця пісня є саундтреком до фільму "Моя бабуся Фані Каплан", де історична картина розкриває зворушливу історію кохання Фані Каплан, що розгортається на тлі революційних подій на початку ХХ століття.

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