Katya Chilly презентувала дебютний альбом "Русалкі in da House" на стримінгах

Українська виконавиця Katya Chilly випустила на стримінгах перший альбом "Русалкі in da House". Його оригінальний реліз відбувся 1998 року на касетах, а у цифровому форматі лонгплей не видавали офіційно.

Анонсуючи реліз у своєму телеграм-каналі, Katya Chilly розповіла, що думала видати альбом на платформах в старості, проте вирішила [зробити це] трошки раніше.

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Альбом "Русалкі in da House"Катя записала 1996 у Києві, а завершила роботу над ним того ж року у Польщі. За аранжування, зведення та мастеринг відповідав композитор Сергій Сметанін.

Для мене “Русалкі in da House” в першу чергу – моя юність. Моя історія і великі культурно-історичні контексти і тодішньої України, і юної мене з історіями навколо. Це було. 28 років тому, – написала співачка.

Особливістю релізу стало поєднання автентичного українського фольклору з електронікою та експериментальною попмузикою.

Нагадаємо, що 2017 року Katya Chilli вийшла після довгого затишшя, як музичного, так і публічного. Вона стала учасницею сьомого сезону "Голосу країни", а 2020 року була конкурсанткою нацвідбору до Євробачення.

У січні 2024 року Katya Chilli випустила альбом "Сон" з 11 треків, записаних ще 2001 року. Він мав стати другим лонгплеєм співачки.

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