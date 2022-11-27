Виконавець Ostrovskyi презентував чергову провокативну пісню "Ще не раз"

У мережі з'явилася ще одна провокативна пісня від виконавця Ostrovskyi "Ще не раз", в якій він пообіцяв "зацілувати в губи" і "роздягнути очима". Слухайте музичну прем'єру!

Спокуслива, енергійна та інтимна – така свіжа робота артиста Ostrovskyi "Ще не раз". Він певний, що кожному, хто мав стосунки на відстані, добре знайомі почуття, про які йдеться у свіжій роботі. А саме – про фантазії, про палкі зустрічі та непрості розставання.

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У мене були стосунки на відстані й не раз. І це – вир почуттів та подій, диких зустрічей і очікувань, коли ви не разом. І, от, закортіло написати пісню, яка буде близькою, якщо не кожному, то дуже багатьом. До того ж зараз, коли війна зробила ще більшою фактичну відстань між людьми, ця пісня може стати свого роду підтримкою: маєш любов всередині – дій, не зволікай, попри стримувальні фактори", – розказує виконавець.

Звучання "Ще не раз" – це спільна творча робота Ostrovskyi із проєктом MOLODI. Така колаборація вдало підкреслила оригінальний та провокаційний стиль виконавця.

Текст до пісні Ostrovskyi написав на одному диханні. Артист наголошує, що це для нього цілком нормально. Бо коли знаєш про що хочеш сказати слухачеві, то слова самі собою вкладаються в рядки:

Ще не раз зацілую в губи... Ще не раз твоїм я буду... Ще не раз роздягну очима... Ще не раз залишу тут сили..." – звучить відверто, але що приховувати, якщо це правда і, певен, що чоловікам це дуже знайомо. Оцей стан: коли бачиш об'єкт своєї пристрасті й розумієш: зараз буде дуже спекотно. До того ж стосунки на відстані – вони переповнені різними емоціями зі яскравими знаками "плюс" і "мінус". Вважаю, що завдяки цьому такі відносини зазвичай палкі і яскраві", – додає артист.

Слухати пісню Ostrovskyi – Ще не раз:

Слова пісні Ostrovskyi – Ще не раз:

Вдихаючи

Твої думки

Чарує мене все

Що робиш ти

Тіло твоє

так гра на мені

Не можу

Не можу

Я слів

Знайти

В душі вогонь

Біль в очах

Тебе завжди впізнаю

Не тільки по думках я

Ти так вабиш мене

Так вабиш

так вабиш

Не можу залишити

Це

(Ще не раз)

Ще не раз зацілую в губи

(Ще не раз)

Ще не раз твоїм я буду

(Ще не раз)

Ще не раз роздягну очима

(Ще не раз)

Ще не раз, залишу тут сили

(Ще не раз)

Ще не раз зацілую в губи

(Ще не раз)

Ще не раз твоїм я буду

(Ще не раз)

Ще не раз роздягну очима

(Ще не раз)

Ще не раз, залишусь тут

Подивись

Всюди біль

Один на один

Ми на тій висоті

І Де би не були

Де би не звикали

Тут ми звичайні

Тут нас чекають

Подивись мені в очі

Я більше не можу

без тебе не можу

Я так не можу

Подивись мені в душу

Без тебе тут тісно

Без тебе так прісно

Без тебе тут злісно

(Ще не раз)

Ще не раз зацілую в губи

(Ще не раз)

Ще не раз твоїм я буду

(Ще не раз)

Ще не раз роздягну очима

(Ще не раз)

Ще не раз, залишу тут сили

(Ще не раз)

Ще не раз зацілую в губи

(Ще не раз)

Ще не раз твоїм я буду

(Ще не раз)

Ще не раз роздягну очима

(Ще не раз)

Ще не раз, залишусь тут

(Ще не раз)

(Ще не раз)

(Ще не раз)

(Ще не раз)

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