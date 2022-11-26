Співачка YATSUTA презентувала чуттєву пісню "Додому"

Виконавиця YATSUTA підготувала нову пісню та анімований кліп на неї – "Додому". Трек розповідає про те, що нас завжди тягне у рідний дім. Слухайте музичну прем'єру!

Мільйони українців через війну вимушено залишили свій дім. Хтось став внутрішнім переселенцем, когось закинуло далеко за межі України. Ці страшні події переконали кожного із нас, що цілісіньке життя не може легко поміститися в одну валізу. А ще – що ти здатен облетіти мало не увесь світ у пошуках нового себе та рано чи пізно тебе з'їдатиме бажання повернутися туди, де родина: де батьки та рідня, де ти – є ти. Саме про це нова пісня YATSUTA "Додому".

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Зараз в Україні непроста ситуація, бо більшість родин не разом. Хтось на фронті, хтось за кордоном, хтось на окупованих територіях. Тому я вирішила створити пісню, в якій говориться про те, що якщо є можливість сказати рідним як ти їх любиш – скажи, говори кожного дня, бо невідомо як воно буде завтра. А ще – наша Перемога обов'язково буде і всі, хто виїхав, неодмінно повернуться додому", – так YATSUTA пояснює основні сенси, які закладала у пісню.

Над новою роботою працювала вже злагоджена команда артистки: Дмитро Сисоєв, Євгеній Запотєєв та Віталій Цимбал. У такій творчій колаборації співачка працює не вперше. Пісні "Очі" та "Квітка" теж створені саме таким складом.

Артистка розповідає, що до нової роботи вже є відео, в якому кожен впізнає себе:

Ми зробили анімований ролик до пісні, сюжет якого рве серце на шматки. Не хочеться спойлерити – тому краще подивіться і відчуєте все, що потрібно. Скажу одне: люди, які вимушено виїхали, більшість з них, хоче повернутися додому і це цілком нормально. Бо саме вдома світ створений для тебе, тут ти черпаєш сили та наснагу, тут тебе завжди чекають таким, яким ти є. День-повернення додому обов’язково настане. А моя нова пісня нехай стане підтримкою на період очікування", – коментує співачка.

Слухати пісню YATSUTA – ДОДОМУ:

Слова пісні YATSUTA – ДОДОМУ:

Куплет:

Колись настане час – діти виростуть

Колись настане день – спорожніє гніздо

І вилетять птахи, у небо високо

І вже не буде гріти батьківське крило

Ой мамо,

іноді буває складно

Я сумую за тобою моя рідна

Твоя пташка вже доросла,

Красиве біле пір'я

Світ облетіл, тож ще трішки почекай

Приспів:

Я повернусь додому

Там де тепло зимою

Там де будуть зі мною

Мої любі батьки

Я повернусь додому

Не сказавши нікому

Бо справжнє щастя – воно

любить тишу

Куплет:

Ви пам'ятає

мій перший крок

Я пам‘ятаю

кожен ваш урок

Зробимо фото,

додамо в альбом

І потім прогортаємо його разом

Приспів:

Я повернусь додому

Там де тепло зимою

Там де будуть зі мною

Мої любі батьки

Я повернусь додому

Не сказавши нікому

Бо справжнє щастя – воно

любить тишу

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