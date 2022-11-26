На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Співачка YATSUTA презентувала чуттєву пісню "Додому"
-
- 34
Виконавиця YATSUTA підготувала нову пісню та анімований кліп на неї – "Додому". Трек розповідає про те, що нас завжди тягне у рідний дім. Слухайте музичну прем'єру!
Мільйони українців через війну вимушено залишили свій дім. Хтось став внутрішнім переселенцем, когось закинуло далеко за межі України. Ці страшні події переконали кожного із нас, що цілісіньке життя не може легко поміститися в одну валізу. А ще – що ти здатен облетіти мало не увесь світ у пошуках нового себе та рано чи пізно тебе з'їдатиме бажання повернутися туди, де родина: де батьки та рідня, де ти – є ти. Саме про це нова пісня YATSUTA "Додому".
І ще: Небокрай: Mila Nitich представила пісню та кліп про історію поколінь
Зараз в Україні непроста ситуація, бо більшість родин не разом. Хтось на фронті, хтось за кордоном, хтось на окупованих територіях. Тому я вирішила створити пісню, в якій говориться про те, що якщо є можливість сказати рідним як ти їх любиш – скажи, говори кожного дня, бо невідомо як воно буде завтра. А ще – наша Перемога обов'язково буде і всі, хто виїхав, неодмінно повернуться додому", – так YATSUTA пояснює основні сенси, які закладала у пісню.
Над новою роботою працювала вже злагоджена команда артистки: Дмитро Сисоєв, Євгеній Запотєєв та Віталій Цимбал. У такій творчій колаборації співачка працює не вперше. Пісні "Очі" та "Квітка" теж створені саме таким складом.
Артистка розповідає, що до нової роботи вже є відео, в якому кожен впізнає себе:
Ми зробили анімований ролик до пісні, сюжет якого рве серце на шматки. Не хочеться спойлерити – тому краще подивіться і відчуєте все, що потрібно. Скажу одне: люди, які вимушено виїхали, більшість з них, хоче повернутися додому і це цілком нормально. Бо саме вдома світ створений для тебе, тут ти черпаєш сили та наснагу, тут тебе завжди чекають таким, яким ти є. День-повернення додому обов’язково настане. А моя нова пісня нехай стане підтримкою на період очікування", – коментує співачка.
Слухати пісню YATSUTA – ДОДОМУ:
Слова пісні YATSUTA – ДОДОМУ:
Куплет:
Колись настане час – діти виростуть
Колись настане день – спорожніє гніздо
І вилетять птахи, у небо високо
І вже не буде гріти батьківське крило
Ой мамо,
іноді буває складно
Я сумую за тобою моя рідна
Твоя пташка вже доросла,
Красиве біле пір'я
Світ облетіл, тож ще трішки почекай
Приспів:
Я повернусь додому
Там де тепло зимою
Там де будуть зі мною
Мої любі батьки
Я повернусь додому
Не сказавши нікому
Бо справжнє щастя – воно
любить тишу
Куплет:
Ви пам'ятає
мій перший крок
Я пам‘ятаю
кожен ваш урок
Зробимо фото,
додамо в альбом
І потім прогортаємо його разом
Приспів:
Я повернусь додому
Там де тепло зимою
Там де будуть зі мною
Мої любі батьки
Я повернусь додому
Не сказавши нікому
Бо справжнє щастя – воно
любить тишу
До теми: "Москва б уже згоріла": Mashukovsky презентував нову пісню "Дівчина-гармата"
-
20:32Ці продукти допоможуть швидко зігрітися взимку
-
19:28Співачка ONUKA презентувала кліп "Душа народу" до роковин Голодомору
-
18:33Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирну запіканку
-
17:30Співачка LUSHCHINSKA презентує ліричну пісню, яка присвячена Рідній людині
-
16:30Книга року BBC 2022 року: короткий список номінантів на премію
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:24Як навчитися керувати своїми емоціями: три прості поради
-
14:31Міф чи правда: експерти пояснили, чи допомагає алкоголь зігрітися
-
13:3327 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
12:29Співачка YATSUTA презентувала чуттєву пісню "Додому"
-
11:31Клопотенко показав, як приготувати баренчик: рецепт картопляного пирога
-
10:28Гурт Kalush Orchestra разом зі Skofka оголосили збір коштів на генератори для ЗСУ
-
09:33Магнітні бурі у грудні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
08:29Базові поради для водіїв: як безпечно їздити в ожеледицю
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 25 листопада
-
20:34"Москва б уже згоріла": Mashukovsky презентував нову пісню "Дівчина-гармата"
-
19:35Клопотенко показав, як приготувати млинці на кефірі
-
18:31Небокрай: Mila Nitich представила пісню та кліп про історію поколінь
-
17:28Прогноз на 26 листопада в Україні: синоптик розповіла, яку погоду варто очікувати
-
16:34Справжнє пекло для близьких: названо найтоксичніші знаки Зодіаку
-
15:31Коту під хвіст: 6 звичок, які зводять до мінімуму ефект від тренувань
-
14:3026 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
13:26Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME
-
12:33"Два незнайомці": LOBODA презентувала чергову ліричну пісню українською
-
11:34Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирний лапшевик
-
19:28Співачка ONUKA презентувала кліп "Душа народу" до роковин Голодомору
-
14:31Міф чи правда: експерти пояснили, чи допомагає алкоголь зігрітися
-
09:33Магнітні бурі у грудні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 листопада
-
18:31Небокрай: Mila Nitich представила пісню та кліп про історію поколінь
-
13:26Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME
-
09:31Місячний календар стрижок на грудень 2022: дні, коли стригти волосся
- 24 листопада
-
13:30Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів
-
09:35Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
- 23 листопада
-
11:30Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 22 листопада
-
18:31У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди
-
14:30KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні "BANDERA"
-
10:30Співачка SANSA випустила чуттєву композицію "Відчуй" про те, що кохання не має кордонів
- 21 листопада
-
18:29Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь
-
13:28Українська співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном
-
09:30Знайшли у клітці зі зруйнованим дахом: як ведмедя Бахмута рятували від війни
- 20 листопада
-
15:54"Я був таким же": Михайло з Бахмута про те, чому українці відмовляються від евакуації
-
11:49Гороскоп на 20 листопада: яким знакам Зодіаку стане у пригоді почуття гумору
- 19 листопада
-
12:50Чи експортує Україна електроенергію до ЄС: відповідь Укренерго
- 18 листопада
-
17:50Повне вимкнення світла в Україні: в Укренерго попередили про новий фейк
-
12:50Саундтрек нашого сьогодення: слухайте пісню "Козацькому роду" від Jerry Heil
- 17 листопада
-
18:33Де в Україні найсерйозніші проблеми зі зв'язком: список областей
-
11:33Нацвідбір на Євробачення 2023: оголошені учасники конкурсу в Україні
- 16 листопада
-
17:02Воєнний стан в Україні знову продовжили: доки триватиме
-
12:50Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 15 листопада
-
15:49"Трапилось найгірше": Джим Керрі та канадські зірки епічно відреагували на санкції росії