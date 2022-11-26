На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Співачка LUSHCHINSKA презентує ліричну пісню, яка присвячена Рідній людині
-
- 15
LUSHCHINSKA – це вокально-танцювальний проєкт, який поєднує українські та східні мотиви. Від романтичних до запальних синглів та розрахований на широку аудиторію. Слухайте музичну прем'єру!
Творчий шлях співачки розпочався з перемоги на ТВ шоу "Караоке на майдані" у липні 2016 році. А вже у жовтні Юлія стала учасницею шоу "Х-фактор" 9 сезону. Того ж року почала розвиватись її акторська кар'єра вона знялася у серіалах на телеканалі Україна, Інтер, НЛО ТВ, Новий Канал. У 2018-2019 році Юлія працювала радіоведучою на радіостанції Інформатор ФМ, м. Дніпро. У вересні 2020 року вийшов її перший альбом "Палаю", який створювався три роки, у якому десять абсолютно різних пісень, як і сама Юлія.
І ще: Співачка YATSUTA презентувала чуттєву пісню "Додому"
У березні 2021 року на телеканалі СТБ вийшов випуск відомого проєкту "Супер мама" за участю родини співачки, переможцем та "Супер мамою" стала мама співачки Вікторія. У програмі глядачі дізналися багато подробиць особистого життя співачки та родини. За плечима LUSHCHINSKA багаторічний досвід у шоубізнесі. Зараз виконавиця розпочинає новий етап у своїй кар'єрі. Зараз співачка презентує нову чуттєву пісню "Рідна людина".
Найвища нагорода у світі, це мати поруч рідну людину, з якою у тебе особливий зв'язок серцем і душею. Підтримка, розуміння, турбота надають крила та неймовірну силу. Дякуючи Богові, що у такі важкі часи, поряд зі мною мої рідні люди, яким я присвячую цю особливу композицію. Бережіть своїх рідних людей і пам'ятайте це найбільший скарб у вашому житті", – коментує виконавиця.
Слухати пісню LUSHCHINSKA – РІДНА ЛЮДИНА:
Слова пісні LUSHCHINSKA – РІДНА ЛЮДИНА:
Не очима, сердцем обирала
І збулось те, те чого бажала
Нас нагородили сильним почуттям
Від дотиків своїх сердцебиття
Твоя Любовь мене зігріла
Завдяки, тобі я щаслива
Рідна рідна людина,
Надважлива на Землі
Рідна рідна людина
Надає крила мені
Рідна рідна людина
Моя сила у житті
Рідна рідна людина
Добре, що є в мене ти
Я млію, від твоєї турботи
В душі лунають щастя, щастя ноти
Ми робимо серйозний крок
Тебе кохаю я від сонця до зірок
Нас зв’язала доля,
Разом назавжди буду з тобою
Полум’я кохання
Не загасить вітер
Ми сбудуєм дім з тобою
І виростуть діти
Ти моя підтримка
Своє сердце відкрила
Дякую за все тобі
Моя рідна людина
До теми: Небокрай: Mila Nitich представила пісню та кліп про історію поколінь
-
20:32Ці продукти допоможуть швидко зігрітися взимку
-
19:28Співачка ONUKA презентувала кліп "Душа народу" до роковин Голодомору
-
18:33Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирну запіканку
-
17:30Співачка LUSHCHINSKA презентує ліричну пісню, яка присвячена Рідній людині
-
16:30Книга року BBC 2022 року: короткий список номінантів на премію
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:24Як навчитися керувати своїми емоціями: три прості поради
-
14:31Міф чи правда: експерти пояснили, чи допомагає алкоголь зігрітися
-
13:3327 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
12:29Співачка YATSUTA презентувала чуттєву пісню "Додому"
-
11:31Клопотенко показав, як приготувати баренчик: рецепт картопляного пирога
-
10:28Гурт Kalush Orchestra разом зі Skofka оголосили збір коштів на генератори для ЗСУ
-
09:33Магнітні бурі у грудні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
08:29Базові поради для водіїв: як безпечно їздити в ожеледицю
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 25 листопада
-
20:34"Москва б уже згоріла": Mashukovsky презентував нову пісню "Дівчина-гармата"
-
19:35Клопотенко показав, як приготувати млинці на кефірі
-
18:31Небокрай: Mila Nitich представила пісню та кліп про історію поколінь
-
17:28Прогноз на 26 листопада в Україні: синоптик розповіла, яку погоду варто очікувати
-
16:34Справжнє пекло для близьких: названо найтоксичніші знаки Зодіаку
-
15:31Коту під хвіст: 6 звичок, які зводять до мінімуму ефект від тренувань
-
14:3026 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
13:26Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME
-
12:33"Два незнайомці": LOBODA презентувала чергову ліричну пісню українською
-
11:34Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирний лапшевик
-
19:28Співачка ONUKA презентувала кліп "Душа народу" до роковин Голодомору
-
14:31Міф чи правда: експерти пояснили, чи допомагає алкоголь зігрітися
-
09:33Магнітні бурі у грудні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 листопада
-
18:31Небокрай: Mila Nitich представила пісню та кліп про історію поколінь
-
13:26Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME
-
09:31Місячний календар стрижок на грудень 2022: дні, коли стригти волосся
- 24 листопада
-
13:30Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів
-
09:35Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
- 23 листопада
-
11:30Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 22 листопада
-
18:31У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди
-
14:30KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні "BANDERA"
-
10:30Співачка SANSA випустила чуттєву композицію "Відчуй" про те, що кохання не має кордонів
- 21 листопада
-
18:29Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь
-
13:28Українська співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном
-
09:30Знайшли у клітці зі зруйнованим дахом: як ведмедя Бахмута рятували від війни
- 20 листопада
-
15:54"Я був таким же": Михайло з Бахмута про те, чому українці відмовляються від евакуації
-
11:49Гороскоп на 20 листопада: яким знакам Зодіаку стане у пригоді почуття гумору
- 19 листопада
-
12:50Чи експортує Україна електроенергію до ЄС: відповідь Укренерго
- 18 листопада
-
17:50Повне вимкнення світла в Україні: в Укренерго попередили про новий фейк
-
12:50Саундтрек нашого сьогодення: слухайте пісню "Козацькому роду" від Jerry Heil
- 17 листопада
-
18:33Де в Україні найсерйозніші проблеми зі зв'язком: список областей
-
11:33Нацвідбір на Євробачення 2023: оголошені учасники конкурсу в Україні
- 16 листопада
-
17:02Воєнний стан в Україні знову продовжили: доки триватиме
-
12:50Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 15 листопада
-
15:49"Трапилось найгірше": Джим Керрі та канадські зірки епічно відреагували на санкції росії