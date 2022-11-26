Співачка LUSHCHINSKA презентує ліричну пісню, яка присвячена Рідній людині

LUSHCHINSKA – це вокально-танцювальний проєкт, який поєднує українські та східні мотиви. Від романтичних до запальних синглів та розрахований на широку аудиторію. Слухайте музичну прем'єру!

Творчий шлях співачки розпочався з перемоги на ТВ шоу "Караоке на майдані" у липні 2016 році. А вже у жовтні Юлія стала учасницею шоу "Х-фактор" 9 сезону. Того ж року почала розвиватись її акторська кар'єра вона знялася у серіалах на телеканалі Україна, Інтер, НЛО ТВ, Новий Канал. У 2018-2019 році Юлія працювала радіоведучою на радіостанції Інформатор ФМ, м. Дніпро. У вересні 2020 року вийшов її перший альбом "Палаю", який створювався три роки, у якому десять абсолютно різних пісень, як і сама Юлія.

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У березні 2021 року на телеканалі СТБ вийшов випуск відомого проєкту "Супер мама" за участю родини співачки, переможцем та "Супер мамою" стала мама співачки Вікторія. У програмі глядачі дізналися багато подробиць особистого життя співачки та родини. За плечима LUSHCHINSKA багаторічний досвід у шоубізнесі. Зараз виконавиця розпочинає новий етап у своїй кар'єрі. Зараз співачка презентує нову чуттєву пісню "Рідна людина".

Найвища нагорода у світі, це мати поруч рідну людину, з якою у тебе особливий зв'язок серцем і душею. Підтримка, розуміння, турбота надають крила та неймовірну силу. Дякуючи Богові, що у такі важкі часи, поряд зі мною мої рідні люди, яким я присвячую цю особливу композицію. Бережіть своїх рідних людей і пам'ятайте це найбільший скарб у вашому житті", – коментує виконавиця.

Слухати пісню LUSHCHINSKA – РІДНА ЛЮДИНА:

Слова пісні LUSHCHINSKA – РІДНА ЛЮДИНА:

Не очима, сердцем обирала

І збулось те, те чого бажала

Нас нагородили сильним почуттям

Від дотиків своїх сердцебиття

Твоя Любовь мене зігріла

Завдяки, тобі я щаслива



Рідна рідна людина,

Надважлива на Землі

Рідна рідна людина

Надає крила мені

Рідна рідна людина

Моя сила у житті

Рідна рідна людина

Добре, що є в мене ти



Я млію, від твоєї турботи

В душі лунають щастя, щастя ноти

Ми робимо серйозний крок

Тебе кохаю я від сонця до зірок

Нас зв’язала доля,

Разом назавжди буду з тобою



Полум’я кохання

Не загасить вітер

Ми сбудуєм дім з тобою

І виростуть діти

Ти моя підтримка

Своє сердце відкрила

Дякую за все тобі

Моя рідна людина

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