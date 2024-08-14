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Виконавці Макс Пташник та IHRYK презентують спільну роботу під назвою "Гарна"
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Українські виконавці Макс Пташник та IHRYK знайомлять слухачів з історією залицянь до дівчини. Трек вже оцінили у мережі.
Пісня "Гарна" – легка, літня пісня, яка ненадовго дозволяє відволіктись від реальності, проблем та, попри стрес з яким кожен із нас стикається щодня, відчути себе трішки краще.
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Пісня, як і майбутній альбом "Забався", були створені навесні 2022 року. Важкий період, який в той час переживали артисти, дав своєрідний поштовх спробувати більше експериментів у власній творчості.
Головний герой у свій, доволі іронічний спосіб, пробує проявити закоханість усіма відомими йому шляхами, а основою сюжету стають його звичні будні.
Для мене особисто важко було повністю поринути у позитивний контекст й часом, я це робив через силу, але мені подобається те, що вийшло в результаті. "Гарна" – щира та місцями глузлива, — ділиться IHRYK.
Цей трек – спроба поєднати ліричні та іронічні мотиви, які допомагають слухачу перенестись у те безтурботне, тепле та літнє місце, де кожен може ненадовго відпочити від стресових буднів.
Якщо в слові заїбався забрати "ї", то буде – забався, тобто забава. Ми зрозуміли, що в ці темні й складні часи, хочеться зробити щось легке, смішне та щире, наприклад, забаву. Вийшов такий антистресовий трек, а згодом й альбом, – розповідає Макс.
Особливого звучання треку додав мастеринг від звукоінженера з Франції. А поєднання музики написаної Максом та особливий стиль читання Ігоря створюють той легкий ритм, який кожен намагається віднайти у важких буднях.
Макс Пташник – сонграйтер, аранжувальник, мульти інструменталіст та саундпродюсер. IHRYK – самостійний артист родом з Ужгорода, який по новому відкриває українську сцену R&B та Hip Hop.
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