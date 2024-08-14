Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Виконавці Макс Пташник та IHRYK презентують спільну роботу під назвою "Гарна"

  • 39
Макс Пташник та IHRYK - фото 1
Макс Пташник та IHRYK / Музвар

Українські виконавці Макс Пташник та IHRYK знайомлять слухачів з історією залицянь до дівчини. Трек вже оцінили у мережі.

Пісня "Гарна" – легка, літня пісня, яка ненадовго дозволяє відволіктись від реальності, проблем та, попри стрес з яким кожен із нас стикається щодня, відчути себе трішки краще.

Цікаво: Святослав Вакарчук переспівав свій легендарний трек "Той день" разом з молодими зірками

Пісня, як і майбутній альбом "Забався", були створені навесні 2022 року. Важкий період, який в той час переживали артисти, дав своєрідний поштовх спробувати більше експериментів у власній творчості.

Головний герой у свій, доволі іронічний спосіб, пробує проявити закоханість усіма відомими йому шляхами, а основою сюжету стають його звичні будні.

Для мене особисто важко було повністю поринути у позитивний контекст й часом, я це робив через силу, але мені подобається те, що вийшло в результаті. "Гарна" – щира та місцями глузлива, — ділиться IHRYK.

Цей трек – спроба поєднати ліричні та іронічні мотиви, які допомагають слухачу перенестись у те безтурботне, тепле та літнє місце, де кожен може ненадовго відпочити від стресових буднів.

Якщо в слові заїбався забрати "ї", то буде – забався, тобто забава. Ми зрозуміли, що в ці темні й складні часи, хочеться зробити щось легке, смішне та щире, наприклад, забаву. Вийшов такий антистресовий трек, а згодом й альбом, – розповідає Макс.

Особливого звучання треку додав мастеринг від звукоінженера з Франції. А поєднання музики написаної Максом та особливий стиль читання Ігоря створюють той легкий ритм, який кожен намагається віднайти у важких буднях.

Макс Пташник – сонграйтер, аранжувальник, мульти інструменталіст та саундпродюсер. IHRYK – самостійний артист родом з Ужгорода, який по новому відкриває українську сцену R&B та Hip Hop.

Читайте також: "Дім звукозапису": MONATIK у проєкті Тіни Кароль переспівав трек гурту "Тартак"

Джерело: Музвар
пропозиції партнерів
Новини