Святослав Вакарчук переспівав свій легендарний трек "Той день" разом з молодими зірками

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував нову версію своєї пісні "Той день" у спільному виконанні із чотирма молодими, найбільш популярними українськими музикантами – KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI.

Через 24 роки після релізу культового альбому гурту "Янанебібув", пісня отримала нове звучання, емоцію та, найголовніше, нове значення. В ній – спільне, одне на всіх бажання та переконання українців – наш той день обов'язково настане.

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За словами лідера ОЕ, при виборі саме цих артистів вони орієнтувалися на певний критерій.

Було бажання заспівати з тими виконавцями, які в буквальному сенсі народилися або в часи, коли створювався “Океан Ельзи”, або після того, тобто є ровесниками групи. Разом з тим мені хотілося, щоб це були музиканти, у кожного з яких є свої досягнення у музичному житті й власний доробок. І зрозуміло, що голоси і стилістика мали би пасувати до цієї пісні. Поза тим ми не обмежувалися власними стилями виконавців. Впевнений, що більш важливо, що всі вони обдаровані люди, які відчувають музику. Кожен з них має свій абсолютно беззаперечний талант, – розповів Святослав Вакарчук.

За словами KOLA, яка рік тому випустила з "Океаном Ельзи" спільну пісню "Коли ми двоє", Вакарчук уважний до молодих виконавців, має велике добре серце, живе музикою і дав їй багато "безцінних порад".

Святослав Вакарчук і Кола

Це велика честь для мене заспівати знову зі Святославом Вакарчуком. Коли Святослав запросив мене вдруге, для того, щоб виконати його культову пісню "Той день", яка є однією з найяскравіших у нашій музичній історії, – я усміхалась, раділа та знала що це буде щось масштабне, світле та надпотужне. Святославе, ви наш етнокод, – наголосила співачка.

Виконавиця Jerry Heil, коментуючи участь у проєкті, розповіла, що саме Святослав Вакарчук близько восьми років тому дав потужний поштовх її кар’єрі, коли вона ще була кавер-виконавицею.

Тоді я заспівала "Я так хочу", і він поділився цим у Twitter, завдяки чому тисячі людей вперше почули про мене. Сьогодні мене вже знають як самостійну артистку та виконавицю власних пісень, тому те, що тепер ми переспіваємо цю визначну пісню разом, – для мене якось особливо символічно та почесно. Доєднатися до виконання культової для гурту "Океан Ельзи" та всієї України пісні "Той день" – знакова подія для мене, – заявила вона.

Святослав Вакарчук і Jerry Heil

Нова версія пісні "Той день" доступна для прослуховування на найпопулярніших музичних платформах. Також 9 серпня, відбувся реліз відео на композицію. Кліп знімали липневого спекотного дня в самому серці Києва, на вулиці Заньковецької, – всі виконавці зібрались разом у невеликому просторі атмосферної київської квартири.

Ми спеціально затисли усіх героїв кліпу стінами однієї локації. Цей відеоперформанс, побудований на протилежностях, тому тиснява самотньої квартири змінюється свіжим повітрям і простором, а виснаження та обмеження – вірою в те, що ніч мине і почнеться новий день. Той День, в якому в нашому небі над Києвом, Харковом, Одесою, усією Україною, ми знову побачимо пасажирські літаки, – пояснив ідею кліпу режисер Юрій Катинський.

Так само як і склад виконавців, вибір самої композиції теж був невипадковим. Як відомо, в середині жовтня ОЕ виповнюється 30 років. Цей особливий день ОЕ пропонують провести разом з ними на концертах, які відбудуться у київському Палаці спорту 11 та 12 жовтня. Виступи Вакарчук і Ко назвали "Океан Ельзи. 30 років – Той день!".

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