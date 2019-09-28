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Викликає тривогу: відео з кораблем під час шторму підкорило Reddit

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Корабель під час шторму розбурхав Reddit - фото 1
Корабель під час шторму розбурхав Reddit

У мережі не можуть відвести погляд від незвичайного відео з судном, яке потрапило у морський шторм. У декого навіть виникло відчуття тривоги та бажання перевірити землю під ногами.

На платформі Reddit користувач з ніком hjalmar111 поділився відео з корабля, який потрапив у невеликий шторм. За лічені години допис піднявся у топи платформи та зібрав понад 22 тисячі переглядів та більш як 800 коментарів. Багатьох зацікавило, чи справді судна здатні рухатись за курсом у таких водах, а в когось навіть виникли тривожні думки та радість за те, що вони перебувають на землі.

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А автор всього лише запитав під записом, чи бояться люди шторму, зробивши одрук у слові боятися (afriad замість afrai), який ледь не став мемом у коментарях.

Are you afriad of the Sea Storm from r/ThatsInsane

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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