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Викликайте Індіану Джонса: відео з храму майя підкорює мережу

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Храм майя підкорює мережу - фото 1
Храм майя підкорює мережу / @theresachuu

Один з храмів майя у Мексиці привернув увагу користувачів, а все через містичне відео, на якому з підніжжя споруди здіймається моторошним стовп пилу. Чиясь душа вирвалась на свободу?

На платформі Reddit користувач з ніком Reddit__PI поділився дивним записом з півострова Юканат у Мексиці, де розміщується храм майя Піраміда Кукулькана або Ель Каситільо.

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За короткий час відео зібрало понад 12 тисяч переглядів і більш як 600 коментарів. А все тому, що від входу храму Пернатого Зміїного Бога, який вважався верховним божеством у майя, можна побачити величезний стовп пилу, який нагадує втечу демона зі споруди. Як відзначили коментатори, у таких ситуаціях треба кликати Індіану Джонса.

Dust Devil forming at foot of a Mayan temple from r/gifs

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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