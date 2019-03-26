Чоткий Паца – Попа, как у Ким: вийшла нова пародія на хіт NK із Зеленським

Український YouТube-канал "Чоткий Паца" випустив пародію на хіт Насті Каменських – "Попа, как у Ким". Блогери кардинально переосмислили сенс пісні. Дивіться кумедне відео, у якому знявся Володимир Зеленський!

Нова пародія на трек Насті Каменських – "Попа, как у Ким" присвячена всім жертвам екстрасенсів та інших псевдомагів. Як наголосили творці каналу "Чоткий Паца", такий "бізнес" активно процвітає в нашій країні і люди віддають всі гроші шарлатанам в надії вирішити свої проблеми. Головну роль ворожки у відео виконала Танюха Клочко, а до неї на прийом прийшов кандидат у президенти Володимир Зеленський. Дивіться деталі у відео!

Настя Каменських – Попа, как у Ким – дивитися онлайн пародію Паци:

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Текст і слова пародії на "Попа, как у Ким"

Бабушкі, жіночки, дєвушкі, діточки,

Я сьогодні обєру вас всіх до ніточки!

На ютубі викладу свої vip-сєанси.

Коли я колдую, уявляю, шо у трансі.

Будь ти хворий чи здоровий, бєдєн чи богат –

Моя карточка чекає на твій донат.

Як же я втомилася ізображати бляха мага!

Я не Нострадамус! навіть і не Ванга!

І так глибоко плювати хто шо говоріт,

Якшо у Тетяни в кармані звєніт.

Мужа тобі бачу, наче Хатіко я вєрного

І тєло в нього буде, як у Конора Макрегора,

Розум, як у Маска, і, якшо повезе,

Прічьоска, як у Трампа, а рейтинг, как у Зе.

Рейтинг, как у Зе, якшо повезе,

класний, як Бред Піт, страсний, як джигіт.

Наче Геркулес, як в Роналду прес,

зверху він як Віннік, а знизу Кані Вест

Знизу Кані Вест, такий Кані Вест

як в Роналду прєс, як в Роналду прєс

і вобще не муж, а ходячий секс,

бо зверху він як Віннік, а знизу Кані Вест.

Каже нам цей туз – у вас маленький бюст

Чи навпаки не по годам ростуть цицькі!

Шоб в такому віці не боліла поясниця,

Мажте 3 рази на день слюною лисиці.

Роман ти чи Ігор – ти ігроман!

Розвію порочний туман!

Ого, я бачу наче, юначе, тута сглаз,

но десь за 5 сеансів точно вилікую вас.

Від порчі поможуть вам може сльози тєльонка.

А чи нема у вас часом ще одної коронки?

Красивий він буде, наче Джуд Лоу,

а проще говоря – прищавий лох

Да, прищавий лох, Він прищавий лох!

і у ліжку плох – отакой ітог

Но тобі підійде! тобі підійде!

Ти вобще у дзеркалі бачила себе?

І не Кані Вест, ні не Кані Вест!

Не бува чудес! Не бува чудес

І само собой в нього лішній вєс,

Но зверху майже Віннік, а знизу Кані Вест

Президентом хто стане? Стане? Стане!

Зря связалісь с Танєй! Самі ви прийшли до Тані самі!

Чуєте мій хохот? ахаха! Сюди прийшли ви самі

А жде тебе не принц, а лох лише та ще з прищамі!

І не Кані Вест, ні не Кані Вест!

Не бува чудес! Не бува чудес

І само собой в нього лішній вєс

Но зверху майже Віннік, а знизу Кані Вест.

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