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Чоткий Паца – Попа, как у Ким: вийшла нова пародія на хіт NK із Зеленським
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Український YouТube-канал "Чоткий Паца" випустив пародію на хіт Насті Каменських – "Попа, как у Ким". Блогери кардинально переосмислили сенс пісні. Дивіться кумедне відео, у якому знявся Володимир Зеленський!
Нова пародія на трек Насті Каменських – "Попа, как у Ким" присвячена всім жертвам екстрасенсів та інших псевдомагів. Як наголосили творці каналу "Чоткий Паца", такий "бізнес" активно процвітає в нашій країні і люди віддають всі гроші шарлатанам в надії вирішити свої проблеми. Головну роль ворожки у відео виконала Танюха Клочко, а до неї на прийом прийшов кандидат у президенти Володимир Зеленський. Дивіться деталі у відео!
Настя Каменських – Попа, как у Ким – дивитися онлайн пародію Паци:
Це цікаво: Мережу порвала нова політична пародія на кліп Каменських
Текст і слова пародії на "Попа, как у Ким"
Бабушкі, жіночки, дєвушкі, діточки,
Я сьогодні обєру вас всіх до ніточки!
На ютубі викладу свої vip-сєанси.
Коли я колдую, уявляю, шо у трансі.
Будь ти хворий чи здоровий, бєдєн чи богат –
Моя карточка чекає на твій донат.
Як же я втомилася ізображати бляха мага!
Я не Нострадамус! навіть і не Ванга!
І так глибоко плювати хто шо говоріт,
Якшо у Тетяни в кармані звєніт.
Мужа тобі бачу, наче Хатіко я вєрного
І тєло в нього буде, як у Конора Макрегора,
Розум, як у Маска, і, якшо повезе,
Прічьоска, як у Трампа, а рейтинг, как у Зе.
Рейтинг, как у Зе, якшо повезе,
класний, як Бред Піт, страсний, як джигіт.
Наче Геркулес, як в Роналду прес,
зверху він як Віннік, а знизу Кані Вест
Знизу Кані Вест, такий Кані Вест
як в Роналду прєс, як в Роналду прєс
і вобще не муж, а ходячий секс,
бо зверху він як Віннік, а знизу Кані Вест.
Каже нам цей туз – у вас маленький бюст
Чи навпаки не по годам ростуть цицькі!
Шоб в такому віці не боліла поясниця,
Мажте 3 рази на день слюною лисиці.
Роман ти чи Ігор – ти ігроман!
Розвію порочний туман!
Ого, я бачу наче, юначе, тута сглаз,
но десь за 5 сеансів точно вилікую вас.
Від порчі поможуть вам може сльози тєльонка.
А чи нема у вас часом ще одної коронки?
Красивий він буде, наче Джуд Лоу,
а проще говоря – прищавий лох
Да, прищавий лох, Він прищавий лох!
і у ліжку плох – отакой ітог
Но тобі підійде! тобі підійде!
Ти вобще у дзеркалі бачила себе?
І не Кані Вест, ні не Кані Вест!
Не бува чудес! Не бува чудес
І само собой в нього лішній вєс,
Но зверху майже Віннік, а знизу Кані Вест
Президентом хто стане? Стане? Стане!
Зря связалісь с Танєй! Самі ви прийшли до Тані самі!
Чуєте мій хохот? ахаха! Сюди прийшли ви самі
А жде тебе не принц, а лох лише та ще з прищамі!
І не Кані Вест, ні не Кані Вест!
Не бува чудес! Не бува чудес
І само собой в нього лішній вєс
Но зверху майже Віннік, а знизу Кані Вест.
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