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Викладач з США провів урок з геометрії у VR-грі Half-Life: Alyx: відео

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Викладач з США провів урок з геометрії у VR-грі Half-Life: Alyx: відео - фото 1

Учитель з Сан-Дієго Чарльз Кумбер провів урок з геометрії для сьомого класу у грі віртуальної реальності Half-Life: Alyx. Про це викладач розповів у своєму твіттері.

Чарльз Кумбер і раніше використовував технологію VR у викладанні: грав в Minecraft на перервах, показував 3D-відео, що моделює епоху Джима Кроу, а також використовував музичну гру Beat Saber для перерв на розминку.

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Продовження культової ігрової серії Half-Life вийшло 23 березня – багато хто похвалив гру за інтерактивність і цікаві геймплейні рішення, назвавши її як мінімум кращою грою у VR, а як максимум – майбутнім індустрії. Але пограти в неї може приблизно 1% користувачів Steam.

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