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Викладач фізики детально пояснив, чому стався вибух на Чорнобильській АЕС: відео

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Аварія на ЧАЕС - фото 1
Аварія на ЧАЕС / Скрін з відео

Освітянин з Рівного Віталій Шкевчук доступно розповів, чому сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року. Відео було опубліковано на YouTube-каналі "Цікава наука".

У ролику йдеться, що в той день ніхто навіть не здогадувався, що таке може статися. Зокрема, розповідається про принцип роботи реактора, уранові стрижні, випробування, які проводили тієї ночі, неконтрольоване зростання потужності і природу вибуху.

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Як уже нам відомо, 26 квітня 1986 року близько о 1:30 годині співробітники натиснули кнопку аварійного захисту під назвою AZ5, яка мала зупинити реактор, але через кілька секунд пролунав потужний вибух.

Дивіться детальне пояснення причини катастрофи на ЧАЕС у відео:

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