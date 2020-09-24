Вікіпедія робить редизайн інтерфейсу вперше за 10 років

Всесвітньо відома онлайн-енциклопедія "Вікіпедія", знайома практично кожному інтернет-користувачеві, знаменита не тільки величезною кількістю статей, а й своїм консервативним дизайном. Але найближчим часом популярний ресурс чекає серія великих змін: творці оголосили про зміни в інтерфейсу.

На думку компанії, дизайн ресурсу особливо важливий для нових користувачів, для яких велика частина широкого спектру функцій сайту може здатися складною для розуміння. Однією з ключових змін стане новий формат змісту, який спрощує перехід через певні розділи без необхідності прокрутки сторінки.

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"Наша мета полягає в тому, щоб зробити вікі-сайти привабливішими, підвищити їх корисність для читачів і зберегти корисність для наявних редакторів", – йдеться в блозі Wikimedia, материнської компанії ресурсу.

Для зручності вивчення матеріалів можна буде згортати меню у лівій частині кожної сторінки, щоб мінімізувати відволікаючі фактори. Також на сайті з'явиться зручна кнопка для перемикання мови сторінки, яку читає користувач. Крім того, покращать інструмент пошуку по сайту, а також зменшиться розмір логотипу на кожній сторінці Вікіпедії.

За заявою Wikimedia, зміни відбуватимуться поступово протягом тривалого періоду часу. Це дозволить користувачам тестувати нові функції до їх офіційного розгортання, яке заплановано до кінця 2021 року. Про редизайн мобільної версії Вікіпедії в блозі компанії не повідомляється.

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