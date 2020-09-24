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Чоловіки пародіюють своїх жінок: кумедний флешмоб захопив TikTok (відео)

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Хлопець потролив кохану і понеслось - фото 1
Хлопець потролив кохану і понеслось / instagram.com/marbarboyce

Чоловіки вирішили показати, як збоку виглядають їхні кохані, і від цих роликів важко втримати сміх. Ці хлопці демонструють дивні та популярні дівочі звички, повністю перевтілюючись у своїх половинок. Зацініть!

Ще у серпні тіктокерка з ніком marbarboyce опублікувала веселий ролик, на якому чоловік її пародіює.

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Хлопець так уміло показав, як кохана постійно його лякається, відволікає від справ, показуючи нове вбрання, приймає гарячий душ у спеку і багато іншого.

@marbarboyce

My husband pretending to be me THE DEDICATION TO PUT ON MY WORKOUT CLOTHES ##ItStartsOnTikTok ##WhatsYourPower ##married ##marriage

♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod

Відео так сподобалось користувачам, що хлопці вирішили масово потролити своїх коханих. Дехто навіть вдягав одяг своїх дівча. відтворював голос та просто захоплював акторськими уміннями. Сподіваємось, до розлучення не дійшло. Це варто побачити:

@mammatodd19

I asked if he would impersonate me... I think he may have nailed it ‍♀️ ##husbandandwife ##husbandchallenge ##fyp ##hobbylobby ##husbandsoftiktok

♬ original sound - Alexa Webster Todd
@thewifeee

I asked him to impersonate me....I think he has been waiting for this moment. ##fyp ##facebook

♬ original sound - Thewifeee
@ashleykou12

My boyfriend pretends to be me for a day ##boyfriend ##wifeforaday ###pranks

♬ original sound - Ashley

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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