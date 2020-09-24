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Чоловіки пародіюють своїх жінок: кумедний флешмоб захопив TikTok (відео)
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Чоловіки вирішили показати, як збоку виглядають їхні кохані, і від цих роликів важко втримати сміх. Ці хлопці демонструють дивні та популярні дівочі звички, повністю перевтілюючись у своїх половинок. Зацініть!
Ще у серпні тіктокерка з ніком marbarboyce опублікувала веселий ролик, на якому чоловік її пародіює.
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Хлопець так уміло показав, як кохана постійно його лякається, відволікає від справ, показуючи нове вбрання, приймає гарячий душ у спеку і багато іншого.
Відео так сподобалось користувачам, що хлопці вирішили масово потролити своїх коханих. Дехто навіть вдягав одяг своїх дівча. відтворював голос та просто захоплював акторськими уміннями. Сподіваємось, до розлучення не дійшло. Це варто побачити:
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