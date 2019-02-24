Викиньте це негайно: 5 речей, які не можна тримати вдома

Як часто ви робите генеральне прибирання? У вас точно є речі, яких давно потрібно позбутися. Дізнайтеся, що потрібно викинути в першу чергу.

Напевно, кожен має речі, які варто було б вже давно викинути. Контейнери без кришок, використані батарейки, розпаровані шкарпетки або продукти з пліснявою чекають свого часу, коли ви віднесете їх на смітник. Це все займає місце, проте не надто шкодить здоров'ю. А є речі, які ви зберігаєте і навіть не підозрюєте, як вони впливають на ваш організм.

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5 речей, яких потрібно позбутися:

Відкорковані пляшки

Довго зберігати відкритий алкоголь не варто. У напоїв змінюється смак та хімічний склад. Замість смачного коктейлю ви можете отримати отруєння.

Не зберігайте відкриті продукти

Закінчився термін придатності

Не зберігайте прострочену продукцію вдома. Тим більше, не користуйтеся нею. Барвники і мінерали в косметиці та ліках починають розпадатися на токсичні елементи. Не намагайтеся випити пігулку з протермінованою датою споживання. Також часто міняйте пензлики для макіяжу, які накопичують багато бактерій. Це шкодить шкірі.

Їжу теж перевіряйте і викидайте, якщо вона вже не свіжа. У ній може завестися пліснява або міль.

Кухонне мийне приладдя

Мочалки, губки, люфи, рукавички для душу, пухнасті насадки для швабри треба міняти регулярно. Всі пористі речі, якими ви миєте туалет, підлогу, ванну, посуд тощо, залишаються вологими, як би сильно їх не витискати. У дірочках розмножуються бактерії та грибки. Коли ви миєте ними посуд або тіло, ви розмазуєте мікробів по тарілках або шкірі. Тому їх треба часто міняти. Також це стосується ганчірок. Не залишайте їх вологими.

У вологих губках розмножуються бактерії

Старе взуття

Зношене взуття псує ходу і завдає реальної фізичної шкоди. Нерівна хода або постава шкідливі для щиколоток, колін, стегон, хребта і всіх м'язів, сухожиль, зв'язок і нервів між ними. Старі кросівки шкодять найбільше. Вони не тримають ногу і створюють жахливе навантаження на суглоби.

Старі футляри

Футляри від контактних лінз, мила, зубної щітки у зоні ризику. Ви миєте руки, змінюєте лінзи або зубну щітку, але не звертаєте увагу на футляри, у яких їх зберігаєте. А в них заводяться бактерії, а часом і цвіль, які можуть призвести до інфекцій.

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