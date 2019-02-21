Сало і листя буряка: названо ТОП 10 найпоживніших продуктів

Вчені вирахували індекс поживності продуктів. Це не показник калорійності: він означає корисні для організму людини властивості. Дізнайтеся, які продукти увійшли в десятку!

Наукове дослідження "Поживні властивості їжі" опублікував журнал PLoS ONE. Перш ніж створити рейтинг поживності, вчені провели експеримент на 1000 харчових продуктів. Критерії, за якими створили індекс поживності, складаються з різних факторів, які визначають користь для організму людини. Якщо вживати ці продукти щодня у збалансованій дієті, то можна забезпечити організм усіма необхідними елементами.

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Чим вищий індекс поживності, тим більше цей продукт відповідає добовим потребам організму в тому чи іншому хімічному елементі.

10. Червоний луціан

Риба

Індекс поживності: 69

Сімейство луціанових риб – це різновид окунів. Серед морської риби найпоширенішим є червоний луціан. Його м'ясо поживне, але може містити небезпечні токсини, ртуть, як і більшість морських жителів.

9. Листя буряка

Листя буряка

Індекс поживності: 70

У бурячинні міститься багато кальцію, заліза, вітаміну К і групи В, рибофлавіну. Листя буряка можна тушити, наприклад, зі шпинатом.

8. Сало

Сало

Індекс поживності: 73

Якщо ви вживаєте тваринні жири, то знайте, що сало корисніше і насиченіше ніж баранячий або яловичий жир. Також у салі є корисні вітаміни та мінерали.

7. Мангольд

Мангольд

Індекс поживності: 78

Цей продукт багатий на беталаїн. Це рідкісна фітохімічна речовина. Вона є ефективним антиоксидантом і має багато інших корисних властивостей.

6. Гарбузове насіння

Гарбузове насіння

Індекс поживності: 84

Насіння та горіхи корисні для організму людини. А от гарбузове насіння найкраще рослинне джерело заліза і марганцю.

5. Насіння чіа

Насіння чіа

Індекс поживності: 85

Це насіння хоч і маленьке, проте містить багато харчових волокон. Також чіа містить багато білка, а-ліноленової кислоти, фенольної кислоти та вітамінів.

4. Камбала

Камбала

Індекс поживності: 88

Ця риба є джерелом вітаміну В1. Також перевагою є те, що камбала майже не містить ртуті.

3. Океанський окунь

Окунь

Індекс поживності: 89

Окунь глибоководний корисний тим, що має мало насичених жирів і багато білка.

2. Черімойя

Черімойя

Індекс поживності: 96

Цей тропічний фрукт має м'ясисту солодку середину. Також черімойя містить вітамінами А, С, В1, В2, калій.

1. Мигдаль

Мигдаль

Індекс поживності: 97

Мигдаль – лідер за індексом поживності. Він має багато ненасичених жирних кислот. Також запобігає серцево-судинним захворюванням та діабету.

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