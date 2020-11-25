Бебі бос 2: з'явився трейлер нового мультфільму

У мережі оприлюднили промо до комедійного мультфільму "Бебі бос 2", який продовжить історію про малюків, які здатні захопити світ. Дивіться трейлер фільму та дізнавайтесь всі новинки кіно на Радіо МАКСИМУМ!

Кіностудія DreamWorks Animation потішила глядачів промо до мультиплікаційного фільму "Бебі бос 2" (The Boss Baby: Family Business), який є сиквелом до однойменного шалено популярного мультика, який вийшов ще у 2017 році. Прем'єра новинки запланована на березень 2021.

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Сюжет розповість про те, як Тім та Тед Темптони виросли і в одного з них з'явилась донечка. Але вона також зовсім не проста дитина, адже намагається зруйнувати систему, яка створює злих дітлахів. Для цього їй потрібні помічники, тож і татусь, і дядечко знову стають дуже молодими.

Головні ролі у фільмі озвучили: Алек Болдуїн, Емі Седаріс, Єва Лонгорія, Джиммі Кіммел, Ліза Кудроу та інші.

Бебі бос 2, дивитись трейлер фільму онлайн:

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