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Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Віка з НеАнгелів засвітила пружні сідниці та сталевий прес: гарячі фото

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Вікторія Смеюха - фото 1
Вікторія Смеюха / instagram

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели часто радує шанувальників сексуальними знімками з Мальдів, де співачка насолоджується відпочинком. Дівчина демонструє відверті купальники, які лише підкреслюють її спокусливі форми.

На свіжих кадрах Віка позує в різних бікіні поруч з пальмами і океаном. На одному з фото вона красується в строкатому червоно-білому купальнику з кокетливими мініатюрними трусиками на зав'язках. Дівчина присіла і сперлася руками об екзотичний фрукт. Віка втілила образ справжньої амазонки.

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"В диких джунглях прокидається душа амазонки!" – підписала співачка фото.

На іншому знімку засмагла красуня демонструє пружні сідниці. Вона прикрила апетитні форми хусткою-парео, яка лише додала пікантності пляжного образу Віки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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