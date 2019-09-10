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Віка з НеАнгелів розбурхала мережу пікантним знімком в бікіні

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Вікторія Смеюха - фото 1
Вікторія Смеюха / instagram

Відома співачка Вікторія Смеюха з групи НеАнгели продовжує заводити мережу гарячими кадрами зі свого райського відпочинку на Мальдівах. Цього разу красуня постала перед шанувальниками в образі сексуальної рятівниці.

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели відпочиває на Мальдівах і явно прекрасно проводить час. Дівчина взяла з собою цілу колекцію купальників і з задоволенням їх демонструє своїм підписникам. Так, на новому пікантному знімку Віка приміряла ефектне чорне бікіні, яке підкреслило її спокусливі засмаглі форми. Красуня позувала на пірсі біля рятувального круга, при цьому вона скромно опустила очі вниз.

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"Ви завжди можете розраховувати на "неангельско-скромну" рятівницю, яка завжди прийде на допомогу!" – прокоментувала кадр зірка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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