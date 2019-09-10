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Надя Дорофєєва без макіяжу поділилась рідкісним фото

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Як виглядає Надя Дорофєєва у звичайному житті - фото 1
Як виглядає Надя Дорофєєва у звичайному житті / instagram.com/nadyadorofeeva

Популярна співачка Надя Дорофєєва потішила фанатів моментом зі свого життя, який трапляється не так часто. Зірка без косметики та ефектного вбрання зібрала шквал компліментів.

29-річна українська співачка, дизайнерка та фронтвумен Время и Стекло Надія Дорофєєва активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї доволі велика аудиторія - понад 4,7 млн підписників. Там дівчина ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від світських заходів та концертів до звичайних буднів.

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Нещодавно Надя опублікувала домашнє фото без косметики та епічного образу, а якому спокійно снідає у себе вдома.

"Сніданок вдома - рідкість і щастя", - відзначила вона під знімком, а от фанати одразу ж засипали зірку компліментами щодо її природної вроди.
Надя Дорофєєва без макіяжу поділилась рідкісним фото - фото 353884

Джерело фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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