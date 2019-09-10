Надя Дорофєєва без макіяжу поділилась рідкісним фото

Популярна співачка Надя Дорофєєва потішила фанатів моментом зі свого життя, який трапляється не так часто. Зірка без косметики та ефектного вбрання зібрала шквал компліментів.

29-річна українська співачка, дизайнерка та фронтвумен Время и Стекло Надія Дорофєєва активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї доволі велика аудиторія - понад 4,7 млн підписників. Там дівчина ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від світських заходів та концертів до звичайних буднів.

І ще: Сестра Кім Кардашян розбурхала мережу спокусливим відео

Нещодавно Надя опублікувала домашнє фото без косметики та епічного образу, а якому спокійно снідає у себе вдома.

"Сніданок вдома - рідкість і щастя", - відзначила вона під знімком, а от фанати одразу ж засипали зірку компліментами щодо її природної вроди.





Джерело фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Читайте також: Брітні Спірс через нові фото розкритикували фанати