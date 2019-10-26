Віка з НеАнгелів розбурхала фанатів відвертим образом: сексуальне відео

Днями відгримів концерт поп-групи НеАнгели в Кривому Розі, під час якого співачки Віка і Слава змінили не один пікантний наряд. Так, Віка не продовжу радувати своїх підписників спокусливими фото та відео.

На своїй сторінці в Instagram Віка Смеюха опублікувала короткий ролик, знятий під час її виступу перед публікою в Кривому Розі. Співачка не тільки підкорила шанувальників живим виконанням хіта "Твоя" гурту НеАнгели, але й розбурхала доволі гарячим образом, демонструючи при цьому грацію і пластику.

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Так, на окрему увагу заслуговує наряд красуні. На сцені виконавиця з'явилася у короткому топі, який вигідно підкреслив пишні груди артистки. Також зірка позує в облягаючих велосипедках рудого відтінку і в незвичайній спідниці, що підкреслює талію виконавиці.

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