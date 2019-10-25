Тіна Кароль і Dan Balan заінтригували спільним фото

Цієї неділі відбудеться десятий прямий ефір Танців з зірками, який пройде під темою "Містичний вечір на Хелловін". Одним з головних сюрпризів вечора стане поява на проєкті співака і тренера-переможця "Голосу країни-9" Dan Balan.

Dan разом з Тіною Кароль буде підтримувати учасників перед виходом на паркет в "Голден румі".

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Під час вокального проєкту шанувальники пильно стежили за тим, як між тренерами вирували пристрасті і припускали, чи є між ними почуття. Схоже, у глядачів з'явиться ще один привід для обговорення, адже на "Танцях з зірками" вони планують заспівати дуетом. Артисти представлять ліричну композицію "Додому". Крім того, Тіна Кароль та Dan Balan здивують телеглядачів ніжним вальсом, який вони вперше станцюють на паркеті шоу.

Тіна Кароль і Dan Balan

Нагадаємо, в прямому ефірі, який відбудеться 27 жовтня о 21:00, крім запальних номерів на глядачів традиційно чекає безперервна трансляція проєкту, адже під час рекламної паузи на офіційних сторінках "Танців з зірками" Олександр Попов веде прямі ефіри з бекстейджу.

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