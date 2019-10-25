Хайді Клум здивувала фанатів надто відвертим декольте: пікантне відео

Німецька супермодель Хайді Клум продемонструвала екстремальне декольте і нарвалася на критику від шанувальників. Пікантне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжих кадрах 46-річна Хайді Клум постала у шкіряній куртці з високим коміром і дуже глибоким декольте. Зірка вирішила бюстгальтер під куртку не одягати, демонструючи при цьому напівоголені груди.

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Образ модель доповнила чорним намистом-чокером з пензликом і яскраво-синіми тінями для повік. Багатьом підписникам не сподобався відвертий образ Клум. Вони відзначили, що наряд їй не за віком і звинуватили в пластиці носа.

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