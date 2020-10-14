Вік не впливає на ймовірність зараження коронавірусом: вчені

Японські науковці довели, що ймовірність заразитися коронавірусом не залежить від віку. Розповідаємо, що дозволило їм дійти до такого висновку.

Дослідники проаналізували дані за травень з Італії, Іспанії та Японії. У цих країнах відмінності у рівні смертності були дуже великі: 382,3, 507,2 і 13,2 на 1000 осіб відповідно. При цьому пропорційна кількість смертей у рамках вікових груп була однаковою.

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За допомогою математичної моделі автори дослідження з'ясували ймовірність зараження для кожної вікової групи. Враховувалася передбачувана кількість контактів між людьми, а також рівень вжитих заходів безпеки у трьох країнах.

Учені порівняли дані з Італії, Іспанії та Японії

Моделювання показало, що вік впливає на тяжкість захворювання та смертність, але не на саму можливість зараження.

Тож науковці наголошують на тому, що не потрібно нехтувати засобами індивідуального захисту. Носіть маски, мийте регулярно руки та намагайся уникати місць масового скупчення людей. Це дозволить мінімізувати ризик зараження COVID-19.

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