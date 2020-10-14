На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вік не впливає на ймовірність зараження коронавірусом: вчені
-
- 9
Японські науковці довели, що ймовірність заразитися коронавірусом не залежить від віку. Розповідаємо, що дозволило їм дійти до такого висновку.
Дослідники проаналізували дані за травень з Італії, Іспанії та Японії. У цих країнах відмінності у рівні смертності були дуже великі: 382,3, 507,2 і 13,2 на 1000 осіб відповідно. При цьому пропорційна кількість смертей у рамках вікових груп була однаковою.
Варте уваги: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила
За допомогою математичної моделі автори дослідження з'ясували ймовірність зараження для кожної вікової групи. Враховувалася передбачувана кількість контактів між людьми, а також рівень вжитих заходів безпеки у трьох країнах.
Моделювання показало, що вік впливає на тяжкість захворювання та смертність, але не на саму можливість зараження.
Тож науковці наголошують на тому, що не потрібно нехтувати засобами індивідуального захисту. Носіть маски, мийте регулярно руки та намагайся уникати місць масового скупчення людей. Це дозволить мінімізувати ризик зараження COVID-19.
Читайте також: Місцеві вибори в Україні: як безпечно проголосувати 25 жовтня
-
17:19Джуд Лоу разом зі своїм сином Рафферті знявся у фільмі під час карантину: постер
-
16:51Вік не впливає на ймовірність зараження коронавірусом: вчені
-
16:23Стало відомо, хто замінить Шерон Стоун у приквелі Шаленого Макса
-
15:53Як додаткові пів години сну вплинуть на ваше здоров'я
-
15:21Експерти провели краш-тест дизельного Toyota Hilux: наскільки він безпечний
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:50Місцеві вибори в Україні: як безпечно проголосувати 25 жовтня
-
14:22Скільки можуть коштувати нові iPhone 12 в Україні
-
13:56Як правильно казати "дякую": поради, які покращать життя
-
13:23Оголена Брітні Спірс шокувала фанатів (фото)
-
12:53Бабуся зробила вибір між внуком і вином: епічне відео підкорює Twitter
-
12:25У Карпатах знову випав сніг: фото
-
11:50Найкрутіші дизайни інтер'єрів, які змушують затримати погляд
-
11:16Коли замовив дві доставки їжі в конкурентів: кумедне відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:47Скільки годин потрібно спати, щоб ясно мислити
-
09:50Співачка Ріта Ора у крихітній прозорій сукні розбурхала мережу (фото)
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 жовтня
-
08:55Погода в Україні 14 жовтня: від тепла до дощу зі снігом
-
08:25Метод тарілки: простий спосіб схуднути без дієт
-
07:55Астрономи побачили, як чорна діра перетворила зірку у "спагетті": відео
-
07:30Найдорожчий у світі Nissan Skyline пішов з молотка
-
07:17На що потрібно звернути увагу під час вибору хліба
-
07:00Що Україна відзначає сьогодні, 14 жовтня: чотири головні свята
-
06:30Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
13:56Як правильно казати "дякую": поради, які покращать життя
-
11:50Найкрутіші дизайни інтер'єрів, які змушують затримати погляд
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 жовтня
-
07:17На що потрібно звернути увагу під час вибору хліба
- 13 жовтня
-
20:30Секс-тренди 2020 року: як змінився інтим через пандемію коронавірусу (18+)
-
17:30Як ретроградний Меркурій 14 жовтня вплине на знаки Зодіаку
-
14:30Експрес-тест на характер: оберіть шлях і дізнайтесь свої найкращі риси
-
11:198 порад для хорошого життя, які варто знати кожному
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 жовтня
-
07:19Сніданок за п'ять хвилин: як приготувати ліниві "чебуреки"
- 12 жовтня
-
20:40Вдень поліцейська, вночі – домінантка: ця білявка заробляє на фетиш-вечірках (18+)
-
19:35З якими гаслами українські історичні постаті йшли б на вибори 2020: кумедна добірка
-
17:30Швидкий тест у картинці: наскільки ти гурман
-
15:25Не тільки Росомаха: згадуємо 7 найкращих ролей Х'ю Джекмана
-
12:30Які нові пісні вийшли цього тижня: плейлист свіжих хітів
-
10:25Тест: Як добре ти знаєш хіти Океану Ельзи?
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 жовтня
-
08:26Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у сьомому випуску (відео)
-
07:13Погода в Україні 12 жовтня: прогноз на понеділок по містах
- 11 жовтня
-
21:45В Україні зафіксовано рекордне перевищення швидкості
-
19:47Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
17:20Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону
-
14:54Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:18День художника України: Вгадай, хто автор цієї картини
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 жовтня