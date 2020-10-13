Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 грудня

В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 грудня 2020 року. Читайте про нові зміни від Кабінету Міністрів на Радіо МАКСИМУМ.

Рішення продовжити адаптивний карантин прийняли у зв'язку зі щоденним зростанням кількості інфікованих на коронавірус. Дізнайтеся, які зміни принесе з собою продовжений до 31 грудня карантин в Україні.

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Нові правила адаптивного карантину

Зокрема, міняються правила дозволеності кількості людей у масових зібраннях.

У зеленій зоні можна проводити масові заходи з кількістю не більше 50 людей. Ще одна важлива умова – дотримання соціальної дистанції у 1,5 метра, а також маскового режиму.

можна проводити масові заходи з кількістю не більше 50 людей. Ще одна важлива умова – дотримання соціальної дистанції у 1,5 метра, а також маскового режиму. У жовтій зоні – дозволена кількість не повинна перевищувати 30 людей.

– дозволена кількість не повинна перевищувати 30 людей. У помаранчевій це число не перевищує 20 людей.

Що стосується спортивних змагань, то їх дозволено проводити без глядачів. Єдиний виняток – міжнародні змагання, де їхнє проведення з глядачами можливе. Але для цього необхідне окреме погодження МОЗ.



Які зміни очікують на українців з продовженням адаптивного карантину

Закладам середньої освіти рекомендують встановити канікули з 15 по 30 жовтня. Це рішення погодила Державна комісія ТЕБ і НС.

Стосовно закладів техосвіти, передвищої та вищої освіти, то рекомендують переведення на дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада.

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