Військовим з 1 березня піднімуть зарплату на 30% – міністр оборони Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков підписав термінову телеграму про збільшення зарплат українських військових на 30% із 1 березня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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"Абсолютно всім військовим, хто ще не отримав підвищення цього року, буде підвищення зарплатні на 30%. Зокрема, передбачено встановлення щомісячної премії, збільшення надбавки за особливості проходження військової служби", – зазначено у повідомленні.

Якщо збільшення грошового забезпечення після врахування всіх доплат все ж таки буде меншим за 30%, командири зобов'язані збільшити розмір щомісячної премії до досягнення зазначеного показника зростання.

Рішення ухвалено на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке розпочалося 24 лютого. В Україні запроваджено воєнний стан, оголошено загальну мобілізацію.

Військовим з 1 березня піднімуть зарплату на 30%

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