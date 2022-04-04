Сучасні реалії VS Друга світова: Українські художники змінили антивоєнні плакати

Українські художники об'єдналися та оновили антивоєнні плакати. Тепер на малюнках часів Другої світової війни з'явилися нові сенси. Подивіться на сучасні реалії України.

Художники, ілюстратори та митці з України об'єдналися задля підтримки Батьківщини, щоб вчергове нагадати та показати світові звірства росіян над українцями. Переглянути всі роботи талановитих художників можна на сайті або на сторінці проєкту в соцмережі Instagram.

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Серед авторів оновлених плакатів такі українські ілюстратори: Олександр Грехов, Анна Сарвіра, Марія Оз, Антон Логов, Маша Фоя, Марі Кінович та інші.

В описі до проєкту Never Again Gallery зазначено таке: "У 2022 році Росія вдерлася в Україну. Ми адаптували 21 плакат Другої світової війни, щоб запобігти третій". Нехай Європа не забуває, що війна триває і може перерости в Третю світову. Саме тому важливо та необхідно підтримувати Україну.

Автори адаптували плакати часів Другої світової війни. Тепер вони переосмислені – тодішні заклики зупинити війну на сучасний лад, з актуальними сенсами та символами сьогодення.

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