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війна

Сучасні реалії VS Друга світова: Українські художники змінили антивоєнні плакати

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Сучасні реалії VS Друга світова: Українські художники змінили антивоєнні плакати - фото 1

Українські художники об'єдналися та оновили антивоєнні плакати. Тепер на малюнках часів Другої світової війни з'явилися нові сенси. Подивіться на сучасні реалії України.

Художники, ілюстратори та митці з України об'єдналися задля підтримки Батьківщини, щоб вчергове нагадати та показати світові звірства росіян над українцями. Переглянути всі роботи талановитих художників можна на сайті або на сторінці проєкту в соцмережі Instagram.

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Серед авторів оновлених плакатів такі українські ілюстратори: Олександр Грехов, Анна Сарвіра, Марія Оз, Антон Логов, Маша Фоя, Марі Кінович та інші.

В описі до проєкту Never Again Gallery зазначено таке: "У 2022 році Росія вдерлася в Україну. Ми адаптували 21 плакат Другої світової війни, щоб запобігти третій". Нехай Європа не забуває, що війна триває і може перерости в Третю світову. Саме тому важливо та необхідно підтримувати Україну.

Автори адаптували плакати часів Другої світової війни. Тепер вони переосмислені – тодішні заклики зупинити війну на сучасний лад, з актуальними сенсами та символами сьогодення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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