Національна галерея у Лондоні дерусифікувала відому картину Дега

Лондонська національна галерея змінила назву картини "Російські танцівниці" авторства французького живописця Едгара Дега на "Українські танцівниці". Це відповідь на військову агресію росії проти України.

На картині видно групу танцівниць із вплетеними у волосся стрічками жовтого та синього кольорів. Зараз на сайті галереї ця робота вказана як "Українські танцівниці". І це привернуло увагу спільноти та інших культурних установ, щоб вони змінили такі недбалі інтерпретації та неправильне визначення українського мистецтва та спадщини.

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Представник Національної галереї у Лондоні заявив, що "назва цієї картини є предметом постійних дискусій протягом багатьох років і висвітлюється в науковій літературі, проте за останній місяць їй надали підвищену увагу у зв'язку з нинішньою ситуацією. Тому ми вирішили, що зараз слушний момент оновити назву картини, щоб вона краще показувала її сюжет".

Перейменування відбулося після закликів українців у соцмережах. Зараз ця робота Дега не виставлена ​​в експозиції, але її нову назву видно на сайті галереї.

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