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Новий рік 2023

Військовий скрипаль Moisei зіграв у звільненому Ізюмі та зворушив мережу

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Військовий скрипаль Moisei зіграв у звільненому Ізюмі та зворушив мережу - фото 1

Учасник цьогорічного Нацвідбору Moisei побував у звільненому Ізюмі разом із "Культурним десантом" і заграв на скрипці. Дивіться відео, яку вас розчулить!

Мойсей Бондаренко (Moisei) їздить гарячими точками з "Культурним десантом". Нещодавно він відвідав деокупований Ізюм, де зіграв на скрипці.

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Міністерство культури та інформаційної політики поширило це відео у своїх соцмережах. У кадрі Мойсей Бондаренко стоїть посеред руїн та грає на скрипці, а за ним спостерігають мешканці та інші військові у звільненому Ізюмі.

Незламні. "Культурний десант" продовжує рухатись за маршрутом передової та деокупованими територіями", – зазначили у МКІП.

Мойсей Бондаренко (військовий та скрипаль) брав участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2023. Він виступав під іменем Moisei з піснею "I'm Not Alone". Хлопець посів 7 місце за загальним результатом.

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