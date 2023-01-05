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Військовий скрипаль Moisei зіграв у звільненому Ізюмі та зворушив мережу
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Учасник цьогорічного Нацвідбору Moisei побував у звільненому Ізюмі разом із "Культурним десантом" і заграв на скрипці. Дивіться відео, яку вас розчулить!
Мойсей Бондаренко (Moisei) їздить гарячими точками з "Культурним десантом". Нещодавно він відвідав деокупований Ізюм, де зіграв на скрипці.
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Міністерство культури та інформаційної політики поширило це відео у своїх соцмережах. У кадрі Мойсей Бондаренко стоїть посеред руїн та грає на скрипці, а за ним спостерігають мешканці та інші військові у звільненому Ізюмі.
Незламні. "Культурний десант" продовжує рухатись за маршрутом передової та деокупованими територіями", – зазначили у МКІП.
Мойсей Бондаренко (військовий та скрипаль) брав участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2023. Він виступав під іменем Moisei з піснею "I'm Not Alone". Хлопець посів 7 місце за загальним результатом.
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