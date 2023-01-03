Я відчуваю тебе: Оксана Муха та Іван Леньо виконали саундтрек до фільму "Щедрик"

Пісня відомого гурту отримала нове звучання та втілення, розповідаючи про беззаперечне кохання героїв фільму. Слухайте музичну прем'єру!

Історична драма українсько-польського виробництва "Щедрик" виходить у широкийнаціональний прокат з 5 січня 2023 року. Історія відбувається у часи Другої світової війни в Івано-Франківську. Три родини – українці, поляки та євреї, – об'єдналися перед обличчям двох тоталітарних систем: СРСР та нацистського режиму Третього рейху, щоби вижити у вирі терору, допомагаючи один одному.

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Пісня "Я відчуваю тебе" у виконанні Івана Леньо та Оксани Мухи стала однією з головних музичних тем стрічки. Вона розповідає про кохання головних героїв, яке переживає будь-які перешкоди, триває понад усе. У кліпі використані кадри з фільму, а також спеціально відзняті сцени з Іваном та Оксаною у реальних декораціях стрічки.

Щедрик" – один із тих фільмів, якими наш народ може і повинен пишатися. Картина розповідає правдиву історію українців і розкриває справжнє обличчя росіян. Усе, що колись уже проходили наші предки, ми зараз знову переживаємо із нашими дітьми… Картину створено з великою любов‘ю. Режисерська та операторська роботи, гра акторів, костюми, візаж, локації... Все дуже, дуже достойно", – ділиться співачка та виконавиця однієї з ролей у фільмі Оксана Муха.

Цікаво, що драма "Щедрик" стала акторським дебютом для Оксани Мухи – вона зіграла у стрічці епізодичну роль. На переможницю "Голосу Країни" звернула увагу режисерка Олеся Моргунець-Ісаєнко. А дует Оксани та Івана Леньо з Kozak System несподівано виразила почуття головних героїв фільму, тож режисерка запропонувала зробити її саундтреком. Вона була написана Сергієм Соловієм, трубачем Kozak System, а вперше її виконали у 2019 році в дуеті з Оксаною. Кліп "Я відчуваю тебе" став своєрідним неофіційним тизером стрічки.

Слухати пісню Оксана Муха feat Іван Леньо (KOZAK SYSTEM) – Я відчуваю тебе (OST "Щедрик"):

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