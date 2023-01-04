Гурт KAZKA та Євген Хмара записали акустичну чуттєву версію пісні "Свята"

Артисти презентували нову чуттєву версію пісні "Свята", яка не просто дала назву платівці обраного за всі роки від гурту "KAZKA", а й стала стартом і поштовхом для музикантів. Саме з неї почалось історія гурту "KAZKA". Слухайте музичну новинку!

Гурт презентував особливий альбом "Свята". Музиканти називають його шансом подякувати всім слухачам за неймовірні 5 років разом та підбити підсумки, тому кожен трек у збірці – особливий та незамінний у творчості гурту KAZKA.

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Ви одразу полюбили "Свята", а слова Сергія Локшина багатьом запали в серденько з першого прослуховування. В новій збірці один з головних хітів гурту під акомпанемент талановитого українського піаніста Євгена Хмари зазвучав по-новому", – йдеться в коментарі до акустичної версії.

Слухати пісню KAZKA x Evgeny Khmara – Свята:

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