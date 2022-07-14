Військовий облік жінок лише за згодою: пояснення Генштабу

Тема військового обліку для жінок стала доволі обговорюваною за останні кілька місяців. Тому у Генеральному штабі ЗСУ вирішили пояснити, яким українкам потрібно буде звернутись у військкомат.

З осені в Україні планувалось обов'язкове становлення на військовий облік для жінок багатьох професій, що викликало чимале обговорення в мережі. Тому у Генштабі прояснили, кому саме потрібно буде завітати у військкомат.

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У Генеральному штабі ЗСУ опрацювали пропозиції щодо внесення змін до відповідного закону про військову службу та мобілізацію та прийняли рішення, що жінки зможуть ставати на облік тільки за їхньої згоди.

Наказ передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінки, які мають спеціальності та/або професії, визначені в додатку 1 до наказу, братимуться на військовий облік військовозобов’язаних. Водночас проведення загальної мобілізації під час війни з російською федерацією засвідчило, що на військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань призвані близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих, – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що більшість з українок на службі зайняли такі посади, як медперсоналу, підрозділів зв'язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів. Поки існує потреба у фахівцях з радіотехніки, медицини та харчових технологій.

Досвід розгортання військових частин ЗСУ та інших військових формувань у повні штати воєнного часу доводить, що держава на сьогодні не має гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку, – заявляють в Генштабі.

Саме тому в Головному управлінні персоналу опрацювали пропозицію про те, щоб на військовий облік ставали лише ті жінки, які на це погоджуються. Також у Генштабі пропонують розпочинати взяття на облік жінок через місяць після завершення воєнного стану в країні.

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