Британець пройшов пішки з Угорщини до України, щоб вступити до лав ЗСУ

Маркус Сміт прийшов до України, щоб боронити її від Росії / Закарпатський обласний ТЦК та СП

Молодий громадянин Великої Британії Маркус Сміт відправився у важливу подорож. Цієї весни він пройшов пішки з Угорщини до України, маючи на меті вступ до Збройних Сил України.

На шлях від Будапешта до Ужгорода – 300 кілометрів – британцю знадобилося 8 днів, 6 годин, 36 хвилин і 14 секунд. Про це розповіли у Закарпатському обласному ТЦК та СП.

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Маркус здолав цей шлях і переконаний, що його місія – стати на захист українців та запобігти майбутнім конфліктам. За словами хлопця, він вважає, що Україна заслуговує на повагу та підтримку у боротьбі за мирне майбутнє. Світова спільнота не може залишатися байдужою до подій, що відбуваються, і він вирішив долучитися до цієї боротьби.

Я приїхав сюди, щоб спробувати допомогти вам у цій війні. На жаль, Путін не хоче миру, і я відчуваю, що він не захоче зупинитися на Україні. Він захоче більше й більше, і це може призвести до Третьої світової війни, у якій він буде Гітлером,

– пояснює хлопець своє рішення стати на захист України.

Прибувши до України, Маркус підкреслює важливість підтримки української армії і запобігання подальшим втратам життів. Його слова викликають загальне зацікавлення та підтримку серед тих, хто слідкує за подіями в Україні та світі.

"Якщо ми зараз не допоможемо вашій армії, то можемо опинитися в глобальному конфлікті, і це буде дуже погано для всіх. Висловлюю повагу всім, хто зараз в армії, та сподіваюся, що чоловіки, які ще вагаються, чи брати зброю в руки, переосмислять свою позицію. Ми тут, щоби запобігти втратам життів у майбутньому", – підкреслює британець.

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Хлопець нагадує всім про важливість об'єднання та спільних зусиль у боротьбі за мир та стабільність.Ми також нагадуємо вам, що до протистояння ворогові нині мають долучитися геть усі! Якщо ви не воюєте, то можете донатити, поширювати інформацію про збори або займатися волонтерством!