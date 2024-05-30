Допомагає тату: 8-річна дівчинка продає квіти, аби зібрати гроші на квадрокоптер

8-річна Уляна Воляник із Луцька продає півонії за донати. Дівчинка хоче зібрати гроші на квадрокоптер Мавік і передати його підрозділу, в якому служить її батько.

Тато 8-річної дівчинки, Дмитро Безвербний, захищає нашу державу у лавах Збройних Сил України, у 5-й окремій штурмовій бригаді. Про це повідомляє Суспільне Луцьк.

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Дівчинка розповідає, що зовсім не соромиться продавати квіти на вулиці, адже має хороший намір – допомогти військовим.

Мені чесно, мені не соромно. Я не знаю, як це сказати. Мені кльово, що я допомагаю. Сталої ціни на квіти немає – це ж донат, – ділиться Уляна.

За словами мами дівчинки Анни, ідея продавати півонії виникла спонтанно. Про квіти вони домовилися з подругою родини, яка безкоштовно дає Уляні півонії з власної клумби. Дівчинка намалювала плакат, на якому повідомила, що збирає на Мавік для тата. Анна розповіла, що це дуже розчулило людей.

Діти за нормальних обставин мали б ці квіти кудись нести на останній дзвінок учителям. Оскільки, ми живемо в ненормальних обставинах, то вони потребують нестандартних рішень. І дуже добре, що такі маленькі діти їх уміють знаходити, – поділилася думками подруга родини Тетяна, яка і дає квіти для продажу.

За другий день продажу півоній Уляні вдалося зібрати шість тисяч гривень. Загальна необхідна сума – 50 тисяч. Мама дівчинки зазначила, що ці гроші їм удалося накопичити, проте поки збір буде тривати, адже дрони на фронті потрібні завжди.

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