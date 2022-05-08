Військові США показали, як вантажать гаубиці та боєприпаси для України: фотозвіт

Америка активно допомагає Україні виграти війну, яку розв'язав на нашій землі російський диктатор Путін. Міноборони США показало на фото процес завантаження для відправлення бійцям ЗСУ гаубиць M-777 та боєприпасів до них.

Так, пресслужба Міністерства оборони США опублікувала фотозвіт із завантаження у транспортний літак C-17 Globemaster III 155-міліметрових гаубиць M777, які будуть задіяні українськими військовими проти окупантів.

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Корпус морської піхоти США буксирує 155-мм гаубиці M777, що прямують до України. Гаубиці вантажать на літак C-17 Globemaster III на резервній авіабазі в Каліфорнії, – повідомили у Міноборони США.

Крім цього, Америка надає нам чимало боєприпасів для цих гаубиць.

Військовослужбовці Повітряних сил США завантажують боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, що прямують в Україну, – йдеться у підписі до фото.

Відомо, що США відправлять для ЗСУ не менш як 90 гаубиць M777 та 184 тисяч боєприпасів до них. Посилку доставлять літаком C-17 Globemaster III з Каліфорнії.

М777 – це легкі гаубиці зі скорострільністю 2 – 5 пострілів за хвилину. Дальність удару може досягати 24 кілометри (залежно від типу снаряда). При використанні покращених снарядів М1156 Precision Guidance Kit дальність збільшиться до 30 кілометрів.

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