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війна

Військові США показали, як вантажать гаубиці та боєприпаси для України: фотозвіт

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Військові США показали, як вантажать гаубиці та боєприпаси для України: фотозвіт - фото 1

Америка активно допомагає Україні виграти війну, яку розв'язав на нашій землі російський диктатор Путін. Міноборони США показало на фото процес завантаження для відправлення бійцям ЗСУ гаубиць M-777 та боєприпасів до них.

Так, пресслужба Міністерства оборони США опублікувала фотозвіт із завантаження у транспортний літак C-17 Globemaster III 155-міліметрових гаубиць M777, які будуть задіяні українськими військовими проти окупантів.

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Корпус морської піхоти США буксирує 155-мм гаубиці M777, що прямують до України. Гаубиці вантажать на літак C-17 Globemaster III на резервній авіабазі в Каліфорнії, – повідомили у Міноборони США.

Військові США показали, як вантажать гаубиці та боєприпаси для України: фотозвіт - фото 504854
Військові США показали, як вантажать гаубиці та боєприпаси для України: фотозвіт - фото 504853
Військові США показали, як вантажать гаубиці та боєприпаси для України: фотозвіт - фото 504852

Крім цього, Америка надає нам чимало боєприпасів для цих гаубиць.

Військовослужбовці Повітряних сил США завантажують боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, що прямують в Україну, – йдеться у підписі до фото.

Відомо, що США відправлять для ЗСУ не менш як 90 гаубиць M777 та 184 тисяч боєприпасів до них. Посилку доставлять літаком C-17 Globemaster III з Каліфорнії.

М777 – це легкі гаубиці зі скорострільністю 2 – 5 пострілів за хвилину. Дальність удару може досягати 24 кілометри (залежно від типу снаряда). При використанні покращених снарядів М1156 Precision Guidance Kit дальність збільшиться до 30 кілометрів.

Військові США показали, як вантажать гаубиці та боєприпаси для України: фотозвіт - фото 504849
Військові США показали, як вантажать гаубиці та боєприпаси для України: фотозвіт - фото 504850
Військові США показали, як вантажать гаубиці та боєприпаси для України: фотозвіт - фото 504851
Військові США показали, як вантажать гаубиці та боєприпаси для України: фотозвіт - фото 504848

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