Десантники перетворили 5 ворожих БТР у брухт – відео

Українські десантники продовжують показувати, як можна епічно знищити техніку окупантів. Цього разу військові зуміли позбавити армію РФ 5 бронетранспортерів, які "заблукали" на території України.

Українські військові щодня демонструють свій професіоналізм та мужність у боротьбі з російськими загарбниками. Вогняною перемогою поділились і десантники, які продовжують ефектну знизувати підрозділи окупантів. Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у фейсбуці.

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На відео зафіксовані наслідки знищеної російської бронетехніки разом з екіпажами артилерією одного з підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України. Зокрема, перетворені на металобрухт з "фаршем" з окупантів п’ять російських бронетранспортерів. Щодо трьох вцілілих – передали координати. Будьте впевнені, їм також невдовзі прийшов кінець! Варто відзначити, що виконання даного бойового завдання проходило у тісній взаємодії з офіцерами Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова. Продовжуємо й далі виконувати бойові завдання. Разом до перемоги! – йдеться в описі.

Відзначимо, що за минулу добу вдалось перетворити у непотріб 43 БТР, а від початку вторгнення російські військові втратили 2 610 бронетранспортерів. Загальні втрати окупантів з 24 лютого мають такий вигляд:

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