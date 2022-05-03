Палає добряче: дивіться на відео, як наші артилеристи знищили склад боєприпасів ворога

Українські захисники з кожним днем примножують втрати армії Росії. На цей раз – ворожий склад з боєприпасами злетів у повітря і мінус один БТР.

Українські артилеристи завдали удару по позиціях російських військових, знищивши бронетехніку та арсенал окупантів. Як відпрацювала артилерія 81-ї бригади Десантно-штурмових військ по ворожому БТР та складі із боєприпасами, видно на короткому ролику, що опублікували у Facebook.

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На відео зафіксовано, як артилерійський підрозділ 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищує бронетранспортер та склад з боєприпасами російських військових. І вони палають добряче, – йдеться у дописі.

Загальні втрати ворога станом на 3 травня

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