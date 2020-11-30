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Вийшов з вогню, як Термінатор: болід Формули-1 розвалився і загорівся на Гран-прі (відео)

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Аварія на Гран-прі Бахрейну - фото 1
Аварія на Гран-прі Бахрейну / sky

Болід пілота команди "Хаас" Ромена Грожана загорівся на першому колі на Гран-прі Бахрейну – гонщик почав зміщуватися вправо, підрізав росіянина Данила Квята і після зіткнення врізався в огорожу. Гонку зупинили, на місце події прибула медична машина.

Пілот самостійно вибрався з боліда, але невдало приземлився на ногу. Грожану допомогли дістатися до машини швидкої допомоги, на вертольоті його доставили в лікарню.

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Якимось дивом 34-річний гонщик, який побував в епіцентрі вибуху, відбувся лише опіками обох рук. В охопленій полум'ям машині він провів до 20 секунд.

Грожан вижив завдяки гало – додатковій титановій дузі безпеки, яка розташовується навколо голови пілота. Її застосовують в гонках Міжнародної автомобільної федерації з 2018 року.

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Джерело: sky
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