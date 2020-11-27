Битва титанів: 1400-сильний Ford Mustang Кена Блока проти 1500-сильного Chevrolet Impala

Американський автогонщик Кен Блок опублікував на своєму YouTube-каналі третю серію шоу "Hoonicorn vs The World". У новому епізоді перемогти модифікований "Мустанг" творця "Джимхани" спробував пілот на доопрацьованому Chevrolet Impala на прізвисько Donkmaster.

Новим суперником Кена Блоку став модифікований кабріолет, побудований на базі Chevrolet Impala 1971 року. Однак, від "Імпали" у кастомному автомобілі, відомому в Північній Америці як "найшвидший Донк", зберігся лише кузов.

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Модель обладнана модифікованою підвіскою, 28-дюймовими колісними дисками й інтер'єром від Chevrolet Corvette. Під капотом машини "ховається" 7-літровий турбований V8 від "Корветта" Z06 (С6), віддача якого становить 1500 кінських сил. Крім того, екстремальний 2270-кілограмовий автомобіль оснащений гальмівним парашутом.

У рух Ford Mustang Hoonicorn призводить 1400-сильний V8 об'ємом 6,7-літра з двома турбінами Garrett, який працює у парі з секвентальною коробкою передач. Вага повнопривідного "Мустанга" становить 1360 кілограмів.

Під час першої спроби Chevrolet Impala стартував завчасно, у зв'язку з чим, пілот вирішив припинити заїзд. Однак, попри фальстарт, було видно, як "Мустанг" різко скоротив дистанцію та пішов вперед. Наступний старт пройшов за всіма правилами й, як очікувалося, закінчився переконливою перемогою Кена Блока, який відразу відірвався від суперника і виграв на фініші з величезною перевагою.

Традиційний бонусний заїзд, в якому пілот "Імпали" стартував з різницею в корпус, також завершився перемогою творця "Джимхани". Суперник Кена Блока послався на відсутність антипробуксовочної системи Traction Control, яка, на його думку, ще на старті не дозволила Donkmaster скласти конкуренцію "Мустангу".

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