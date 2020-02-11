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Людина-невидимка: вийшов новий трейлер фільму з Елізабет Мосс

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

На YouTube-каналі Universal Pictures розмістили новий трейлер фільму Людина-невидимка. В основі картини однойменний роман англійського письменника Герберта Веллса.

У екранізації після загадкової смерті успішного бізнесмена його дружина нарешті звільняється від знущань і насильства. Але свобода виявиться примарною: молоду вдову починає переслідувати невидима жорстока сутність.

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Жінка підозрює, що "смерть" чоловіка була лише частиною його моторошного високотехнологічного проєкту. Головну роль в картині грає зірка Розповіді служниці Елізабет Мосс. Роль самої людини-невидимки виконав Олівер Джексон-Коен (Привиди будинку на пагорбі). У картині також знялися Елдіс Ходж, Гарієт Дайер і Сторм Рід. Постановкою займався режисер Лі Вонел (Пила), він же написав і сценарій.

Прем'єра фільму Людина-невидимка в Україні відбудеться 27 лютого 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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