Вийшов трейлер VR-гри за мотивами серіалу Твін Пікс

У мережі з'явився трейлер гри у віртуальній реальності Twin Peaks VR за мотивами культового серіалу "Твін Пікс". Гру розробляє студія Collider Games спільно з телеканалом Showtime і режисером Девідом Лінчем.

Студія Collider Games випустила трейлер гри Twin Peaks VR, в створенні якої брав участь сам Девід Лінч. Гравці зможуть побувати в головних локаціях серіалу Твін Пікс– Червоній кімнаті, гаю Гластонбері і поліцейській дільниці.

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Точну дату релізу автори досі не назвали, але в Steam вказано 2019 рік. Гравцям знадобиться шолом віртуальної реальності Valve Index, HTC Vive або Oculus Rift.

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