На сервісі Steam з'явився трейлер гри-симулятора п'яного Санта-Клауса: відео

У мережі вийшов трейлер гри Drunk Santa Simulator – це симулятор п'яного Санта-Клауса. Анонс зробила варшавська студія Live Motion Games.

Головне завдання героя – доставити дітям різдвяні подарунки. Їх потрібно спочатку виготовити, потім вмістити на санях, а після цього запрягти літаючих оленів і управляти ними так, щоб вони не збилися зі шляху. І все це під впливом алкоголю.

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Робота Санті набридла: ельфи-помічники ліниві і дурні, діти закидають листами, а в будинках все тільки і роблять, що намагаються зняти чарівника і викласти в YouTube. Справитися з усім цим допомагає спиртне.

У симуляторі можна вирішувати, чи гідна дитина подарунка, який вона просила, чи краще покласти йому якусь гидоту. Точна дата виходу гри поки невідома, але, за ідеєю, вихід повинен відбутися якраз під Новий рік чи Різдво.

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