Вийшов трейлер S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

У мережу виклали трейлер ремайстера популярної гри S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Дивитися усім!

Розробник, відомий під ніком Strelokkkkk, оголосив, що геймери скоро зможуть побачити результат його роботи. Трейлер дає зрозуміти, яку користь отримає культова гра.

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Творець ремайстера повідомив, що новий S.T.A.L.K.E.R. буде підтримувати 4K, а також отримає оновлену графіку. Крім того, буде різко збільшено якість моделей NPC, мутантів, різних статичних і динамічних об'єктів.

Перший тизер цього проєкту був викладений на каналі Remaster Studio 28 жовтня 2019 року. Варто відзначити, що, згідно із заявами розробників, ця модифікація буде сумісна з версією S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, яку продає сервіс GOG. Очікується, що її об'єм складе близько 30 Гб.

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