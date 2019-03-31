Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 зашифрували послання в новому саундтреку

Компанія GSC Game World презентувала шанувальникам популярної франшизи S.T.A.L.K.E.R. новий постер і саунтрек, в якому виявилося секретне послання.

Офіційний сайт другої частини відеоігри S.T.A.L.K.E.R. раптово оновився. На головну сторінку розробники помістили закривавлене обличчя персонажа в респіраторі. Також GSC Game World виклали інструментальну композицію, яка на перший погляд була лише атмосферним саундтреком.

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Але детально вивчивши низькочастотні коливання, користувачі знайшли в них код азбуки Морзе. Спочатку була розшифрована фраза "Мені потрібно дочекатися", що викликало певний сарказм, бо дата виходу другої частини гри до сих пір не оголошена. Але потім один з користувачів на офіційній сторінці гри ВКонтакте запропонував повний варіант розшифровки секретного послання, залишеного від імені шукача пригод.

"Не знаю, чи чує мене хто-небудь, але це неважливо. Я звик до самотності. Зoна дала всьому сенс. Мені потрібно дочекатися", – написав Іван Сараєв.

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